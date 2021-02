LEPE VESTI: Ukida se roming između Srbije i zemalja Zapadnog Balkana - Evo i kada!

Korisnici će plaćati usluge rominga pod istim uslovima koji se primenjuju u domaćem saobraćaju.

Naknada za roming u regionu Zapadnog Balkana biće ukinuta od 1. jula ove godine, a ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić kaže da je naredni korak smanjenje troškova rominga između ekonomija Zapadnog Balkana i EU.

Matić je za Tanjug rekla da će u međuvremenu od 1. jula 2021. godine, cena za pozive, SMS poruke i prenos podataka u romingu u regionu Zapadnog Balkana odgovarati ceni koju građani plaćaju unutar svoje matične mreže.

- Primena evropskog principa ''rominga kao kod kuće'' značajno će olakšati komunikaciju i poslovanje u regionu, ali i dodatno utvrditi posvećenost Srbije regionalnom umrežavanju i povezivanju sa Jedinstvenim tržištem EU - naglašava Matić.

Navela je da se regionalni Sporazum o romingu realizuje po planu uprkos pandemijskoj krizi.

- Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija zajedno nadležnim ministarstvima i regulatornim telima iz regiona Zapadnog Balkana sprovodi neophodne aktivnosti potrebne za ukidanje troškova rominga - rekla je Matić.

Objasnila je da se od 1. jula 2019. do 30. juna 2021. godine, cena poziva, SMS poruka i prenosa podataka formira tako što se na cenu usluga unutar matične mreže dodaje unapred definisan iznos, koji ne prelazi iznose navedene u samom Sporazumu.

Precizirala je da je počev od 1. jula 2019. godine pa do 30. juna 2021. godine predviđeno postepeno snižavanje cena rominga u nekoliko faza i to od 1. jula 2019. godine, zatim od 1. januara 2020. godine, pa od 1. jula 2020. godine, da bi od 1. jula 2021. godine došlo do potpunog ukidanja naknada za roming u regionu Zapadnog Balkana.

Korisnici će plaćati usluge rominga pod istim uslovima koji se primenjuju u domaćem saobraćaju. U prethodnom periodu cene su snižavane na svakih šest meseci i poslednja prosečna cena za minut razgovora za odlazne pozive iznosila je oko 11 dinara, što je sniženje za oko 60 odsto.

Za poruku građani već sada, kaže, plaćaju prosečno duplo manje, s obzirom na to da je cena SMS poruke sa oko devet dinara snižena na oko četiri dinara.

Kako je navela ministarka, prenos podataka po megabajtu je sa oko 30 dinara, snižen na oko četiri dinara, odnosno za oko 90 odsto.

Matić je rekla da je, u okviru realizacije ciljeva Digitalne agende za Zapadni Balkan, nakon ukidanja troškova rominga na teritoriji Zapadnog Balkana predviđeno preduzimanje koraka za smanjenje troškova rominga između ekonomija Zapadnog Balkana i EU.

- Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija zajedno sa nadležnim ministarstvima, regulatornim telima iz regiona Zapadnog Balkana i predstavnicima EU priprema plan za smanjenje troškova rominga između regiona i EU - navodi ministarka.

Navela je da će plan za smanjenje troškova rominga između regiona i EU biti pripremljen do kraja 2021. godine, u skladu sa Akcionim planom za razvoj zajedničkog regionalnog tržišta za period od 2021. do 2024. godine, koji je usvojen na sastanku lidera u okviru Balkanskog procesa održanom u Sofiji 10. novembra 2020. godine.