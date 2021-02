Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije, još jednom je pokazao da je izvanredan domaćin.

Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije, organizovao je danas konferenciju za medije na kojoj je zamolio da tema ne bude politika, već zdrava ishrana. Palma je izjavio da, ono što će predstaviti, garantuje da ne donosi povećanje kilograma, već naprotiv.

Konferenciji je prisustvovala i estradna umetnica Svetlana Ceca Ražnatović koja je, kako je rekao Palma, došla da proba pihtije, sarmu i punjene paprike. Prisustvovali su i Ivica Dačić, predsednik Skupštine Srbije, pevač Radiša Trajković Đani, kao i ambasadori Rusije, Grčke i Kube, Aleksandar Bocan-Harčenko, Jorgos Dijakofotakis i Gustavo Trista.

Događaj čija je tema bila "Način na koji sušim meso", zapravo je druženje sa medijima inspirisano jednim od najpregledanijih Palminih videa na društvenoj mreži Fejsbuk, u kojoj je sa svojim prijateljima i pratiocima podelio izgled tradicionalne pušnice u kojoj lično suši meso i sve što je izloženo na degustaciji je iz domaćinske kuće Marković.

Ruski ambasador Aleksandar Bocan Harčenko poručio je na konferenciji da Palmino suvo meso pozitivno utiče na imunitet.

U prostorijama stranke priredio je druženje za kolege i novinare, gde su jedinstveno gostoprimstvo Jedinstvene Srbije gostima ukazali između ostalog i narodni poslanici Marija Jevđić, Đorđe Kosanić i Vojislav Vujić.

On je na današnjoj konferenciji za medije otkrio da obožava da jede pihtije i to baš za svoju krsnu slavu.

- Kada je reč o pihtijama, to zahteva malo više rada i truda. One se spremaju uglavnom kada je neki bitan dan, kao što je slava. Ja slavim Svetog Jovana. Takođe, ranijih godina, kada sam snimao novogodišnji program, to je bilo glavno jelo – poručio je Palma.

Dačić je izjavio da sušenje mesta traje dosta dugo i da, kao i Ceca, dolazi sa juga Srbije gde se na drugačiji način suši mesto.

- Nas ovde okupljene vezuje to što smo svi probali ovo meso – izjavio je Dačić.

Svetlana Ceca Ražnatović se zahvalila što je dobila poziv za konferenciju i izjavila da ove specijalitete već dugi niz godina konzumira na slavljima kod Palme. Kaže da je to prava domaćinska hrana i da se njena ishrana dosta bazira na mesu.

- Tu nema ni gojenja, a to je i ono što volim da jedem. Ja nemam ni gde da se ugojim jer ne jedem hleb, slatkiše i dugo i postim – 6 meseci posta, 6 meseci mrsa – izjavila je Ceca, a Palma je potom dodao:

- Njena poruka je: jedi malo, skidaj salo i meri šta ti je ostalo.

Đani se zahvalio na pozivu, zapevao i poručio da "pihtije voli najviše na svetu".