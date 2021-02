POSLE 14 SATI SAMO U PRODAVNICU! Strože mere Kriznog štaba na snazi do kraja vikenda - U PONEDELJAK NOVA SEDNICA

Svi kafići, restorani, tržni centri, kladionice i teretane biće danas i sutra zatvoreni posle 14 časova!

Ovo je, zbog sve teže epidemiološke situacije, juče odlučio Krizni štab.

Posle ovog vremena biće moguća samo dostava hrane i pića, a zabranjena je i šalterska prodaja.U ski-centrima služiće se samo u baštama, a na stazama će šalter-usluga biti moguća do 14 sati, dok će dostava raditi 24 sata. Hoteli će od šest do 14 sati moći da služe hranu i piće svima, a od 14 do 22 sata samo gostima koji u njima imaju uplaćenu uslugu.

Tržni centri, teretane, sportski baloni, kladionice, kockarnice, igraonice i radnje neprehrambene robe takođe će raditi tokom vikenda samo do 14 sati. Posle te satnice u sportske objekte moći će da uđu samo učesnici unapred prijavljenih događaja.

Uslužne delatnosti, poput frizera i kozmetičara, radiće do 20 sati, a prehrambene prodavnice, apoteke, ordinacije, laboratorije, benzinske pumpe i pozorišta u okviru svog uobičajenog radnog vremena.

Ovakva odluka doneta je jer je kovid-statistika zabrinjavajuća. Ministarka Darija Kisić Tepavčević, koja je i članica Kriznog štaba, rekla je juče da nema nijednog dela Srbije u kom nisu registrovani novozaraženi koronom, kao i da je više od 60 odsto inficiranih staro je između 20 i 60 godina, a osam odsto između 10 i 20. Iako je juče zabeležen pad broja novozaraženih za 249 - ukupno 3.339 od 14.128 testiranih, svi ostali parametri su pogoršani. Na respiratorima je 159 pacijenata, u kovid-bolnicama 3.876 obolelih, a preminulo je 16 ljudi.

Prema rečima dr Kisić Tepavčević, najviše obolelih smešteno je u kovid-bolnici u Batajnici - 425, zatim u "Štark areni" - 226, pa KBC Zemun 280, KBC "Dragiša Mišović" - 168, od čega 14 dece i osam majki, KC Vojvodine - 126, KC Niš - 110, KC Kragujevac - 170, Vranje 144...

U "Areni", gde nisu najteži slučajevi, sada čak 90 odsto pacijenata je na kiseoniku. Koordinator te bolnice, potpukovnik Predrag Bogdanović, rekao je juče da primaju između 40 i 50 novih pacijenata dnevno. Naveo je da se u "Arenu" primaju pacijenti sa težom kliničkom slikom koji imaju ozbiljne komplikacije infekcije - najmlađi ima 23, a najstariji 89 godina.

NAŠI HEROJI Vlada Srbije i Ministarstvo zdravlja pokrenuli su program podrške svima koji rade ili volontiraju u kovid-sistemu. Personalizovane kartice "naš heroj" omogućiće pravo prvenstva i ostvarivanje popusta prilikom plaćanja robe i usluga. Više od 40 kompanija partneri su državi u ovom programu i kod njih će biti moguće ostvariti popust. Kartice će biti oročene tokom trajanja pandemije i važiće na celoj teritoriji Srbije, bez obzira na prebivalište korisnika.

- Naši pacijenti već sada, njih 90 odsto, zahtevaju kontinuiranu kiseoničnu terapiju, tako da rezerve kiseonika koje smo ranije trošili sa većim brojem bolesnika za sedam dana, sada potrošimo sa manjim brojem bolesnika za tri dana - rekao je Bogdanović.

Najviše novozaraženih je ponovo u Beogradu, gotovo trećina, 1.003, a slede Niš sa 194, Novi Sad sa 139, Kraljevo sa 104, Kragujevac 101, Vranje 94... Lekari upozoravaju na oprez, a očekuje se da će restriktivne mere dati dobre rezultate.

Prema rečima dr Kisić Tepavčević i dr Mijomira Pelemiša, Krizni štab nijednog trenutka nije razmišljao ni o policijskom času, ni o zatvaranju zemlje. Oni su najavili rigorozne kontrole u naredna dva dana i novu sednicu Štaba za ponedeljak.Prema rečima dr Pelemiša trenutno nema dobre evidencije zaraženosti dece. Naročito brine, kako kaže, to što nekovid pacijenti imaju probleme. Mnoge bolnice koje su tek izašle iz kovid-sistema moraće u njega da se vrate.

VUČIĆ: ODLUKA NA ZAHTEV LEKARA Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da su strože mere donete na zahtev lekara. Istakao je da se u Srbiji, za razliku od ostalih evropskih i svetskih zemalja, uprkos pandemiji živi normalno i bez zaključavanja, kao i da je naša zemlja uvek pravila balans između zaštite zdravlja ljudi i rada privrede. Rekao je da je odluka o kraćem radnom vremenu racionalna, a da država žuri sa vakcinacijom, da bi privreda nastavila normalno da radi.

- Ne brine me koliko je ljudi dnevno zaraženo, već koliko umire i koliko se nalazi na intenzivnoj nezi - kaže dr Pelemiš.

- U četvrtak noć, na Infektivnoj klinici, pregledano je više od 90 pacijenata, više od 70 je primljeno. Trećina su teški bolesnici. Ne računajući Batajnicu i "Arenu", sve druge zdravstvene ustanove koje zbrinjavaju ove bolesnike su popunjene. Trenutno je 605 zdravstvenih radnika zaraženo, 16 njih je hospitalizovano. Veliki broj lekara koji rade u kovid-sistemu nisu koristili godišnji odmor, mnogi nisu u stanju više ni fizički ni psihički da izdrže taj tempo. Zato je neophodno da građani poštuju mere, da bismo smanjili pritisak na zdravstvene radnike.

Prema rečima dr Bogdanovića, u "Areni" poslednjih dana imaju novozaražene koji su primili prvu dozu vakcine. On objašnjava da je razlog to što se nisu poštovale propisane mere i saveti lekara. Kada je o vakcinaciji reč, Srbija je juče premašila pola miliona revakcinisanih. Ukupno je dato nešto manje od 1,4 miliona doza vakcina.