MERE ZA VIKEND SU OPOMENA! Dr Kisić: Ljudi se vraćaju sa zimovanja, pa traže PREKO REDA TRAŽE SMEŠTAJ U BOLNICI

"Što se tiče mera za ovaj vikend, postavlja se pitanje da li je dovoljno do 14 ograničiti radno vreme, da li je dovoljno samo dva dana tako. Pa, naravno da nije".

Doktorka Darija Kisić Tepavčević rekla je danas da su mere donete za ovaj vikend opomena svima nama.

- Znamo već više od godinu dana kako se ovaj virus prenosi i kako mi možemo doprineti da se ne zarazimo mi i naša okolina. Virus se prenosi 24 sata, ako nešto radi do određenog vremena ne znači da treba da idemo tamo. Zaista, to nije prebacivanje krivice na druge. Moramo da shvatimo da je isključivo do nas da sprečimo da se zarazimo. Što se tiče mera za ovaj vikend, postavlja se pitanje da li je dovoljno do 14 sati ograničiti radno vreme, da li je dovoljno samo dva dana tako. Pa, naravno da nije. Virus je odavno prevazišao sve sektore i nemamo vremensku odrednicu do kada će da traje, da li do proleća, leta, jeseni - rekla je doktorka Kisić.

- Ove mere za vikend su opomena za sve nas da kažemo da nije dobra situacija, da je virus tu, da smo nošeni na krilima vakcine koju imamo. To treba svima da bude jasno. Naši lekari su na izmaku snaga. Juče smo pročitali podatak da je više od 600 zdravstvenih radnika pozitivno, 16 je hospitalizovano. Nijedna pojedinačna mera neće doneti rezultate - dodala je.

Prokomentarisala je i organizovanje žurki.

- Ja ne znam kome misle da čine nažao ti što to organizuju. Svi smo željni proslava, ali ispaštamo svi ako se pojedinci neodgovorno ponašaju - kaže doktorka Kisić.

Potom se osvrnula i na odlazak na skijanje ove zime.

- Svi znamo da mnogo volimo kad odemo na skijanje, ali zaista ova godina se razlikuje od svih prethodnih. Ko je sebi omogućio takav luksuz da ode na planinu, treba da zna da ne može da se ponaša kao prethodnih godina jer se mnogi sa planina vraćaju bolesni. Odmah traže smeštaj u bolnici, traže ga odmah i preko reda, i tek tad vide da je virus ozbiljan.

- Ljudi su nestrpljivi i dosta nam je svima maski i ovakvog načina života. Sigurno će da kažu: "Sada ni vi ne dnosite u studiju masku". Na bezbednoj smo udaljenosti i činjenica je da znamo da i vi i ja imamo imunitet. I takvih će situacija biti sve više, da vi znate pouzdano da imate imunintet i da osobe oko vas imaju imunitet. Ali, moramo još malo da se strpimo. Viši stepen kolektivnog imuniteta štitiće nevakcinisane, one koji nisu mogli da prime vakcinu.

- To nije samo zaštita sebe i sopstvenog zdravlja, nego i okoline. Stalno spominjemo reč "kolektivno". Ovde ne možemo da uspemo ukoliko nismo ujedinjeni i ne delujemo kao jedan kolektiv koji ima zajednički cilj - kaže Kisić i dodaje:

- To se sada pokazalo kao pravilo da su se ljudi opustili nakon prve doze vakcine. Ne bi bila potrebna druga doza vakcine da posle prve doze značajan broj ljudi razvije imunitet - kazala je i rekla da nije reč o revakcinaciji, već o dve doze primanja iste vakcine, kako bi se stvorila određena količina antitela, a da u nekim slučajima moramo da pričekamo još i dve do tri nedelje nakon druge doze vakcine.

Neće vakcina sama po sebi uraditi čudo, ukoliko mi svojim ponašanjem ne doprinesemo tome, objašnjava doktorka.

- Maske će biti naša svakodnevica još neki duži vremenski period. Vreme, ni vremenski uslovi ne utiču na virus, nema sezone, niko nije siguran sam po sebi, ali svako može da učini mnogo da spreči da se širi infekcija.