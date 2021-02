Reč je o retkoj bolesti, neizlečivoj i krajnje nepredvidivoj jer je svaki oboleli različito zahvaćen njome.

Sara Nikolić ima dve godine i sedam meseci, a već vodi veliku bitku za život. Naime, Sara boluje od tuberozne skleroze tip 2, retrogenetske bolesti koja se, između ostalog manifestuje pojavom tumora. Oni mogu da se jave svuda u telu i postanu maligni.

Kako je za Pink.rs ispričao njen tata Danilo Nikolić, koji je inače doktor u Zemunskoj bolnici, Sara zasad ima 17 jasno definisanih tumorskih promena u mozgu koji su različitih struktura – neki su plići, neki su dublji. Primećena je i jedna tumorska promena na očnom dnu desnog oka.

- Ono što komplikuje stvar jeste to što Sara ima epileptične napade koji su najverovatnije u vezi sa ovim tumorskim promenama. Sve to ne bi bilo toliko strašno da epilepsija kod Sare nije farmakorezistentna, odnosno ne reaguje na lekove – kaže dr Nikolić, dodajući da u ovom slučaju Sari kao rešenje jedino preostaje hirurgija.

Da bi se hirurgija sprovela, neophodna je dodatna klinička dijagnostika, a ni jedno ni drugo nije moguće uraditi u Srbiji. U Hjustonu se nalazi jedan od referentnih centara za tuberoznu sklerozu.

Sara ne govori i u toku dana ima po nekoliko epileptičnih napada.

- Neophodno je prikupiti oko 270.000 evra, a sam Sarin boravak tamo košta oko 240.000 dolara. Ova suma uključuje Sarino lečenje, a potrebni smo i mi kao njeni roditelji, kao i nemedicinska podrška koja podrazumeva defektologa, logopeda, fizijatra, fizioterapeuta... – kaže nam Sarin tata.

Novac je maloj Sari potreban što pre, a dosad je prikupljeno 50 odsto neophodne sume.

- Za tri nedelje akcije i kampanje prikupljena je oko polovina sume, što je oko 15 miliona dinara – kaže otac.

Objašnjava da se Sara ne odvaja od mame, koja je medicinski radnik u Kliničkom centru Srbije i koja je na bolovanju zbog posebne nege deteta još od Sarinog trećeg meseca.

- Ona je preuzela najveću brigu oko Sare. Zajedno vodimo borbu za našu ćerku, ali ona je vodi najviše – kaže dr Nikolić i dodaje:

Medicinski smo radnici, pomažemo drugima, spasavamo tuđe živote, a svojoj ćerki ne možemo da pomognemo... To je jako teško, ali barem činimo koliko možemo za druge. Svakom želim da pomognem koliko god mogu, to mi je posao, lekar sam u kovid zoni u KBC Zemun i tamo sam od aprila meseca... Bolovao sam od korone, bio sam bolestan, i moja supruga se bila zarazila, ali činim koliko mogu za druge – kaže dr Nikolić.

Sarin tata apeluje da se pomogne:

- Fali nam još 50 odsto sume da stignemo do cilja. Molim vas da se angažujemo, da pošaljemo malo, a to je za Saru mnogo. Ona je prošle nedelje imala urgentnu situaciju – epileptični status. To znači da je bila na kontinuiranom epileptičnom napadu duže od pola sata - kaže dr Nikolić.

Pošaljite SMS

Ako želite da pomognete to možete učiniti slanjem SMS poruke sa tekstom 948 koja se šalje na broj 3030.

Ukoliko poruku želite da pošaljete iz Švajcarske, Upišite human948 i pošaljite SMS na 455.

Uplate na račun

Sari možete novčana sredstva uplatiti i na račun.

Uplatom na dinarski račun: 160-6000000823238-52

Uplatom na devizni račun: 160600000082358772

IBAN: RS35160600000082358772

SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Uplatom platnim karticama putem linka: E-doniraj

Uplatom sa vašeg PayPal naloga putem linka: PayPal