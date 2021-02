POSLE PROLEĆNIH DANA STIŽE SNEG! Meteorolog najavljuje promenu vremena, temperature će u pojedinim mestima ići i do MINUS 10 STEPENI

Prva nedelja marta donosi ponovo prolećno vreme, ali podsetiće nas i da je kalendarski zima još uvek tu.

Meteorolog Đorđe Đurić objavio je danas najnoviju prognozu vremena za početak marta i prema prvim najavama vreme će i narednih dana biti promeljivo.

"U Srbiji u ponedeljak počinje klimatološko proleće. Jutro će biti vedro i hladno, ponegde uz slab do umeren mraz, a u dolinama i kotlinama očekuje se i magla. Tokom dana pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Duvaće umeren do pojačan severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od -4 do 4 stepena, u Beogradu 1, maksimalna dnevna od 8 do 12, u Beogradu 11 stepeni", napisao je Đurić na Fejsbuku.

Prema najavama u utorak i sredu nas očekuju hladna jutra uz maglu i slab mraz, a maksimalne dnevne temperature biće oko 17 podeoka.

Narednog dana, u četvrtak očekuje se sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom do 20 stepeni, dok će u Beogradu biti 18.

"U petak i dalje toplo, ali uz naoblačenje. Krajem dana i tokom večeri na severu i zapadu Srbije očekuje se kiša i to će biti uvod u pogoršanje vremena za vikend", napisao je Đurić.

Preokret za vikend

U subotu oblačno i osetno svežije sa kišom, u planinskim predelima sa snegom. Maksimalna temperatura od 7 stepeni na severozapadu, do 14 na jugoistoku Srbije. Do kraja dana i večeri temperatura u osetnijem padu, a u noći između subote i nedelje i u nedelju ujutro uz dalji pad temperature kiša će ponegde i u nižim predelima preći u susnežicu i vlažan sneg, mada, sve još uveliko upitno", napisao je Đurić o dodao da i ako padne u nižim predelima, brzo će se topiti.

U nedelju sa severa razvedravanje. Maksimalna temperatura biće od 4 stepena na jugu i jugoistoku do 8 stepeni na severu, u Beogradu do 6.

Mraz i dalje problem

"Nakon 7. marta sledi stabilizacija vremena, uz par stabilnih i suvih dana, ali će veliki problem predstavljati jutarnji mrazevi, koji bi i te kako mogli da oštete poljoprivredne i ratarske kulture, koje su prethodnih dana zbog ekstremno toplog vremena procvetale", naveo je meteorlog.