Ministarka Vujović u Luci Beograd: Podnećemo prijave zbog skladištenja opasnog otpada (FOTO)

Na nekim skladištima u Luci Beograd, gde bi trebalo da se skladišti samo neopasan otpad, inspektori su našli i opasan otpad i zato ćemo protiv odgovornih morati da podnesemo prijave, izjavila je danas ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović nakon obilaska takvih skladišta u Luci Beograd.

Ona je za Tanjug istakla da vlasnici skladišta nemaju dozvole za držanje opasnog otpada i navela da će se ministarstvo koje vodi boriti protiv nezakonitog ponašanja kada je reč o upravljanju otpadom i zaštiti od otpada reka i zemlje, kao i o aerozagađenju.

"Inspekcija obilazi sve vlasnike ovakvih skladišta i pisaće prekršajne, kao i prijave za privredne prestupe, jer više ne možemo da dozvolimo nonšalantno ponašanje ni da ljudi koji se bave ovim i sličnim poslom ne ispunjavaju sve propisane procedure", naglasila je Vujović.

Dodala je da će se akcije inspektora na terenu nastaviti i da se u takve provere obično ide po prijavama građana.

Prema njenim rečima, i lokalne samouprave bi trebalo da povedu računa o dozvolama za upravljanje neopasnim otpadom koje one izdaju, da kontrolišu svaku takvu dozvolu kako bi sve bilo u skladu sa zakonom.

"Zvuči neobično kada kažem da je potrebno da sve bude u skladu sa zakonom, ali u prethodnom periodu nije bilo tako i zato danas imamo velike probleme u oblasti zaštite životne sredine. Zbog toga imamo i velika očekivanja od ljudi da se višedecenijski problemi reše u jednom danu, što nije moguće", istakla je Irena Vujović.

Ona je apelovala na sve firme koje se bave upravljanjem neopasnim otpadom da to rade na najbolji mogući i zakonit način.

Kada je reč o opasnom otpadu, ukazala je da postoje stroge sankcije za one koji nisu kvalifikovani i nemaju sve potrebne dozvole da to rade i da će one biti primenjene.