KRIZNI ŠTAB ZASEDA DANAS U 15 SATI - Sledi li nam novo zaključavanje? Vikend pod oštrijim merama je iza nas, stručnjaci odlučuju kako dalje

Da li će doći do pooštravanja epidemioloških mera, skraćivanja radnog vremena kafića, restorana i tržnih centara i preti li Srbiji neki vid dodatnog zatvaranja, trebalo bi da bude jasnije nakon sednice Kriznog štaba koja je zakazana za danas u 15 sati.

"Ponoviće nam se decembar", "Treba da se zatvori sve što može da se zatvori", "Sve treba da se zaključa na pet dana"... ako slušate medicinski deo kriznog štaba ovako otprilike izgleda najučinkovitija strategija za izalazak iz epidemiološkog korona haosa u kome se poslednjih dana Srbija nalazi.

S druge strane, međutim, nalazi se preostali deo štaba, takozvani ekonomski, koji se zalaže pravshodno za strogu primenu postojećih mera kako se ne bi dodatno ugožavala egizstencija velikog broja zaposlenih u uslužnim delatnostima.

Epidemiološka situacija u prethodnih desetak dana počela je da zabrinjava. Pre toga imali smo osećaj da se korona primirila na ciframa između 1.500 i 2.000 zaraženih u toku 24 sata. Međutim, kovid je, ispostavilo se, uporniji od toga. Tačno 18. februara zabeležili smo 2.467 zaraženih, a dan pre toga 1.810 što predstavlja nagli skok novoobolelih za 657!

Od tada broj kovid pozitivnih pacijenata ne pada i nastavlja da raste i vrti se danima oko brojke 3.500. Prvi put juče, u nedelju, imali smo pad ispod 3.000 zaraženih na dan, ali taj pad pripsuje se vikendu i manjem broju testiranih.

zbog takvih brojki, prvi korak u pooštravanju povučen je na sednici Štaba u petak kada je odlučeno da se radno vreme ugostiteljskih objekata i tržnih centara tokom vikenda ograniči do 14h.

Na konferenciji za medije u petak rečeno je da će Krizni štab nakon vikenda pregledati kakve rezultate su dale mere i u skladu sa tim odlučiti da li će pooštravanja mera biti. Ipak, da li je moguće da mere daju neke rezultate posle dva dana?

Zimovališta i vikend problematični

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, Krizni štab se sastao u sredu 24. februara. Tada Štab nije doneo nikakve konkretne mere, ali su označili najproblematičnija mesta gde se najviše zaražavanja dešava. Tako su etiketu "kovid opasnih" mesta poneli kafići, restorani i zimski ski centri, a vikend je označen kao "zlo" vreme kada se najveći broj ljudi zaražava na ovim mestima.



- U toku sastanka bilo je razmena mišljenja, različitih stavova, ali došli smo do jedinstvenog stava da se preko vikenda mora preduzeti nešto - rekao je epidemiolog i član Kriznog štana dr Predrag Kon novinarima nakon te sednice i obavestio javnost da će se na zasedanju u petak 26. februara odlučiti o tačnim merama koje će važiti u sobotu i nedelju.

Tako je i bilo. Proteklog vikenda svi kafići i restorani na teritoriji cele zemlje, uključujići i one u zimovalištima radili su do 14 sati. Radno vreme so 20 sati imali prodavnice prehrambene robe, apoteke, benzinske pumpe, stomatolozi, laboratorije, ali i kozmetički i frizerski saloni.

Rezultati mera tek za pet do sedam dana

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Mirsad Đerlek juče je izjavio da nema dobroargumentovanog objašnjenja zašto je epidemiološka situacija trenutno ovako nestabilna i dodao da ćemo rezultate mera koje su bile na snazi minulog vikenda potencijalno videti za pet do sedam dana.

- Vrlo ružnu poruku šaljemo mojim kolegama koji rade na prvim linijama borbe protiv korone već godinu dana. Ljudi se bahate, preteruju sa skijanjem i korona žurkama. Nisam za to da se jedna velika grupa ljudi kazni zbog malog broja ljudi. Mislim da će Krizni štab to imati u vidu kad budu donosili odluke. Jedini način da sprečimo ovu epidemiju je strogo poštovanje mera i masovna imunizacija - rekao je Đerlek.

Kako je rekao, ovih dana mnogi postavljaju pitanje zašto je došlo do pogoršanja.

- Jedan od razloga je preterana opuštenost. To opuštanje nema argumenta. Da biste dobili imunitet od vakcine, treba da prođe 40-ak dana i zato moramo nositi masku i čuvati se. Prva doza nije dovoljna da se stvori imunitet. Ako ovakivm tempom nastavimo, krajem juna uspećemo da revakcinišemo 2 miliona ljudi, možda i 2 i po miliona. Nadam se da će ovo leto biti mnogo opuštenije nego prethodno, ali građani moraju shvatiti da ta vakcina nije čarobni štapić - rekao je on.