KRAJ MARTA STOPIRA PROLEĆE!? Poznati meterolog otkrio kakvo nas vreme očekuje ovog meseca

Očekuje se prolazno hladno vreme sa kišom.

Meteorolog Đorđe Đurić je otkrio šta možemo da očekujemo od vremena u narednom periodu.

– Klimatološko proleće traje tokom marta, aprila i maja, a kalendarski počinje 20. marta. Dakle, vreme je u skladu sa klimatološkim prolećem – rekao je Đurić i dodao:

Jutros je bilo -6 stepeni, na Kopaoniku -8. I sutra će biti jutarnjih mrazeva. Beograd će biti najtopliji, oko 0 stepeni, a u ostatku zemlje do -4, -5 C.

ŠTA TO ZNAČI?

– Proleće je tu, već je otoplilo. U većem delu Srbije je oko 10 stepeni. Međutim, to su za desetak stepeni niže temperature nego što su bile za vikend kada smo imali vrednosti od 23 do 24 stepena. Narednih dana će biti sve toplije, ali će jutra biti hladna. Posle 10, 11 časova temperature će biti u znatnije porastu i biće oko 15 stepeni, a u četvrtak i do 19.

SNEG

– Snega je ostalo samo na najvišim planinama poput Kopaonika i Stare planine, dok se na Zlatiboru već uveliko otopio. U prethodnom periodu nije bilo snežnih padavina, kako u nižim, tako i u višim predelima niti se one očekuju do vikenda u svim krajevima. Očekuje se prolazno hladno vreme sa kišom, a nekih 10 do 15 cm pašće na višim planinama. Posle toga sledi razvrdravanje – objasnio je meteorolog i rekao da će taj sneg osigurati skijanje bar to kraja marta – rekao je Đurić za kraj.