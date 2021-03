Lokacija kuće strave i užasa u Ritopeku pažljivo je odabrana, saglasni su sagovornici TV Vesti.

Kako kaže Darko Obradović iz Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost, odabrali su vikend naselje kako dolasci i odlasci članova grupe Veljka Belivuka ne bi bili upečatljivi.

- Zamislite da je to neka livada u, recimo, Banatu. To bi probudilo pažnju prolaznika, ali i policijskih patrola. Kada se odabere lokacija na kojoj je normalno da ljudi dolaze i odlaze, da nose neke kese, ne stvara se nikakva sumnja. Računalo se i na lošu infrastrukturu, na to da nema nadzornih kamera, naplatne rampe i slično - kaže Obradović za TV Vesti.

Ovo je, kaže, blizu Beograda, ali daleko od očiju javnosti.

Kaže da se organizovani kriminal do sada nije ovako brutalno i surovo obračunavao sa konkurencijom. Slanje zločina preko aplikacije bez straha da će to doći do nadležnih, pokazuje ogromnu samouverenost.

- Šalju poruku da su previše brutalni! Oni su čak preko aplikacije "Skaj" (mobilni telefon sa određenim hardverskim i softverskim predispozicijama) slali snimke i slike zločina - kaže Obradović.

Na pitanje kako se postaje ubica i da li se on rađa, Goran Tomin, klinički psiholog, kaže da se u ovom slučaju ne govori samo o ubici, već o ljudima koji su sposobni na nezamisliv stepen brutalnosti.

- Ovde se radi o poremećaju ličnosti i u okviru toga postoji tzv. antisocijalni poremećaj ličnosti koji najviše odgovara starom terminu psihopata. To je neko ko ima nedovoljno razvijenu moralnost i odnos prema društvena - kaže Tomin.

Postoji, kaže, genetska osnova za psihopatiju.

TV VESTI GLEDAJTE KOD SVIH KABLOVSKIH OPERATERA U REGIONU! mts - 111 / 794 Supernova - 011 SBB - 023 EON - 023 Total TV - 037 Orion - 603 Pošta net - 110

Pratite "TV Vesti" i na društvenim mrežama: Instagram i Youtube!