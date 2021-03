Epidemiolog Predrag Kon kaže da je medicinski deo Kriznog štaba predložio vanredno stanje i zatvaranje svega osim apoteka, prehrambenih radnji i pumpa.

Kon je rekao da rezultat jedino može dati potpuno sprečavanje kontakata

- Ovakve mere koje su bile preko vikenda nisu ono što je medicinski deo Kriznog štaba tražio, daleko oštrije smo tražili, da sve bude zatvoreno osim prehrane, apoteka i pumpi, da bi se shvatila situacija, ne samo radi shvatanja veći radi toga da se prekine lanac transmisije - naglašava Kon.

Ističe da vanredno stanje nema alternativu.

- Medicinski deo Kriznog štba ne može ni na koji način drugačije da predlaže, svu težinu odgovornsti mora da preuzme čitavo društvo, medicinski deo jasno zna da je ovakva mera ekonomski udar, ali bez obzira na to, to je mera koja štiti živote, i to moramo otvoreno i javno da kažemo. Predlog je da mora da se zabrane nezaštićeni kontakti inače ćemo puknuti k'o zvečka i tek tada će biti jasno šta to znači kad pukne zdravstveni sistem - rekao je epidemiolog.

Član Kriznog štaba kaže da je više puta naglašavao da će značaj vanrednog stanja da se hvati tek u narednom periodu.

"Suština je što čitava Evropa to nije shvatila na taj način kako je bilo neophodno, biće analiza, razmena mišljenja, možda će to ličiti na prepucavanja, ali to je neophodno, to preispitivanje, ne radi istorije nego znanja u budućnosti kako se ponašati u slučnim situacijama", navodi Kon.

"Ugrožena nam je vakcinacija"

Ukazuje da ono što traži medicinski deo Kriznog štaba na kraju ispadne da to podrazumeva vanredno stanje i policijski čas.

- Međutim, policijski čas može da bude neprekidan, vremenski ograničen, o tome nije bilo reči, niti je potrebno u ovom trenutku, veoma značajna je odluka da li će biti vanrednog stanja ili ne. Ne može grupa od 10 lekara, ne može ta grupa da odluči o vanrednom stanju. Mi smo predočili šta je neophodno, ova situacija nije naivna - naglašava Kon.Napominje da nam je zbog širenja virusa ugrožena vakcinacija na ovaj način.

- Isti ljudi koji su bili u crvenoj zoni sada rade na vakcinaciji, ne možete jedno i drugo, iscrpljenost je izvan svih granica, ne može to više da se toleriše - naglašva Kon.

"Britanski soj ne dominira, ali jasno da je tu"

Ljudi moraju da shvate da ovo nije nikakva igra, naglašava Kon.

- Postoji mali procenat ljudi koji ugrožava sve ostale i u takvoj situaciji se čovek oseća frustrirano jer ni inspekcije koje se satiru na terenu ne mogu to da postignu, ne može svaki čovek da ima svog policajca, mora da ima nešto u svesti. Ako se ne razume da je ovo smrtna bolest... Virus je svuda oko nas, niko ne razume kad se kaže da je virus u cirkulaciji - navodi epidemiolog.

Ukazuje da imamo dokazano prisustvo britanskog soja virusa ali da je, kaže, interesantno da ne želimo da slušamo šta se dešava – daleko veći i jači potencijal virusa.

- Mere su iste ali bez obzira na to, sa istim merama će daleko efikasnije da se prenosi, očekujem da će to da se pokaže kod nas. Ne domirina ali je jasno da je tu. Rekao sam svojevremeno da će porast pokazati njegovo prisustvo - navodi Kon.