SUNČAN DAN PRED NAMA, TEMPERATURA DO 18 STEPENI! Onda sledi preokret!

U Beogradu ujutro na širem području grada slab mraz.

U Srbiji će ujutro biti mestimično slab mraz i ponegde magla, a tokom dana sunčano i toplije.

Vetar slab, promenljiv, na istoku umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od -4 do 3 C, najviša dnevna od 14 do 18 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu ujutro na širem području grada slab mraz. Tokom dana sunčano i toplije. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od -2 do 3 C, najviša dnevna oko 16 C.

Izgledi vremena do 10. marta:

Do petka ujutro mestimično slab mraz i magla, u toku dana pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom od 15 do 19 stepeni. U petak sredinom dana, tokom noći ka suboti i u subotu pre podnenaoblačenje i zahladenje, mestimično kiša, u planinama sneg. Kratkotrajni sneg moguć je ponegde i u nižim predelima. U nedelju i ponedeljak malo i umereno oblačno, suvo i prohladno. Tokom noći ponedeljak na utorak naoblačenje sa kišom.