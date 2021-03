Kada je reč o broju vakcinacija na million stanovnika, Srbija je na šestom mestu u svetu - posle Izraela, Sejšela, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Velike Britanije i SAD. Prema broju vakcinacija na milion stanovnika Srbija je druga u Evropi, posle Velike Britanije.

Kada je reč o broju onih koji su dobili drugu dozu vakcine na milion stanovnika, Srbija je prva u Evropi i četvrta u svetu, posle Izraela, Sejšela i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Srbija je ubedljivo prva u regionu po broju vakcinacija na milion stanovnika.

O ovom uspehu Srbije danima izveštavaju svetski mediji, a nemački portal n-tv.de danas je objavio reportažu iz Beograda i tekst pod naslovom “Srbija vakcinise kao na pokretnoj traci”.

Tekst prenosimo u celosti:

Više od dvanaest posto srpskog stanovništva je već vakcinisano, pretežino vakcinama iz Rusije i Kine. Kada hodate Beogradom skoro ćete poverovati da se nalazite u svetu pre korone. Brojevi novozaraženih su, doduše, opet u porastu.

lspred sajamske hale u glavnom gradu Srbije, u Beogradu, ljudi stoje u redovima i čekaju na svoju vakcinu. Za mnoge od njih je to već druga. "Prijavio sam se online, bilo је vrlo brzo", kaze Goran. 55-godišnjak se odlučio za kinesku vakcinu Sinopharm. U Srbiji naime možete da birate između četiri vakcine. Ko zaokruži "svejedno", ubrizgava mu se u glavnom Sinopharm. Njih ima najviše.

Nekoliko metara dalje stoji Dina Brkić. Žena sa plavim uvojcima ima tek 26 godina. Ona kaže "Odlučila sam se za Sputnik iz Rusije". Savet је dobila od majke koja je lekar. Začudila se kada sam јој rekla da moja 76-godišnja majka sa astmom u Nemackoj јоš nije dobila ni termin: Pa vi ste u Nemačkoj tako bogati i dobro organizovani. Ovo danas mi је već revakcinacija."

Više od dvanaest posto Srba је već vakcinisano. Treba priznati reč је o maloj zemlji, ima samo sedam miliona stanovnika. Međutim, Srbija је u poređnju sa Nemačkom siromašna, a nije ni država članica EU, već је samo kandidat za članstvo. Kada ste Vi јoš čekali nа Brisel mi smo već sklapali ugovore", obrazlaže Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, uspeh u vakcinisanju. Ponosan јe na velike količine vakcine u maloj Srbiji. Vesić dodaje: "Sada već imamo višе vakcina Biontech/Pfizer-a od nekih drižava EU".

Danas doduše u sajamskoj hali više nema vakcina Biontech/Pfizer-a, kažu sutra ćе ih opet biti. Zato se ovde vakciniše velikim količinama Sinopharm-a i Sputnik-a. Kod Srba su te vakcine ionako omiljenije. Vakciniše se kao na tekućoj traci, pri tome se ne pridržavaju strogo plana vakcinacije. Jedna žena kaže da je htela samo da bude u pratnji svog starijeg muža, odmah su је pitali da i i ona hoće kada је već došlа. Popunjava formular, odgovara na medicinska pitanja i zatim dobija vakcinu. Ovde se klima glavom u neverici kada se čuje da se u Nemačkoj diskutuje o zaprećenim kaznama od čitavih 25. 000 evra za one koji pokušavaju da se vakcinišu preko reda. "Ра dobro је kada se vakciniše 'što је moguće više ljudi", kaže jedna doktorka.

Tako na to gleda i Ministar zdravlja Zlatibor Loničar. "Naš cilj је bio, spasavanje života ljudi sa onoliko doza vakcina koliko smo bili u stanju da dobijemo." On se vakcinisao sa Sinopharm-om. I njegovi saradnici su vakcinisani. "Imamo Pfizer-a, Astrazenec-u, Sinopharm i Sputnik. Ugovore smo potpisali prošlog leta kako bismo to organizovali za naše građane. Naš predsednik je lično pregovarao sa predsednikom Putinom I predsednikom Si Đinpingom." Loncar se nada da će se do početka leta ostvariti imunitet krda, da ćе dakle dovoljan broj građana biti vakcinisan i razviti antitela na virus.

Stručnjaci, međutim, nisu jedinstveni ро pitanju kada ćе se dostići imunitet krda. "Vlada polazi od 60 posto, to, međutim, može biti slučaj i sa 70 ili čak 90 posto", kaze Rade Panić. Оn је "šef sindikata lekara i takođe lekar. "Naročito sa mutacijama se ne zna kada ćе stanovništvo stvarno razviti dovoljno antitela protiv bolesti putem vakcinacije kako bi se dostigao imunitet krda." Zbog vakcine se Srbi osećaju bezbedno, tako se i ponašaju. Upravo ponovo rastu brojevi zaraženih. Nije ni čudo, strogi Lockdown je postojao samo u ргоlеćе 2020. g. Sada postoje samo bіlagа ograničenja.

Kada hodate Beogradom skoro ćete poverovati da se nalazite u svetu pre Korone. Sve radnje su otvorene, u restoranima i ispred kafića sede ljudi i uživaju u prvim zracima sunca. Maske se vide retko. Srbi se i dalje često rukuju u znak pozdrava. "Ne bojim se, imao sam Kovid već u decembru", kaže Dragana Kostić i dodaje: 'Znam da sve to u Nemačkoj sasvim drugačije izgleda. Studiram u Hamburgu, ali Srbi se ne boje Korone.

Vlasnik bara Pavle Vučić se raduje što је Vlada investirala u vakcine a ne u pomoć privredi i odštetu za Lockdown. "Lockdown u ргоlеćе је bio težak. Radujemo se što је sada sve otvoreno. Mada uveče nije." Jer u to doba moraju da zatvore. To je to malo ograničenje. "Sve preduzimamo kako bi ovde bilo bezbedno" dodaje Vučić. I ovaj 25-godišnjak čeka na vakcinu — na svoju drugu.