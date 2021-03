'ZDRAVLJE NEMA ALTERNATIVU!' DARIJA KISIĆ TEPAVČEVIĆ ZA TV VESTI otkrila da li je za uvođenje policijskog časa!

Sa ovim virusom nema kompromisa, i dodaje da moramo da se ujedinimo da ga pobedimo ili će trajati u nedogledrekla je za TV VESTI ministarka za rad, dr Darija Kisić Tepavčević.

"Znamo kako se prenosi i znamo šta svako od nas može da učini da se ne zarazi. To ponavljamo više od godinu dana, i svima nam je to dosadilo. Čovek je socijalno biće i to nas razlikuje od drugih, tako da je to neophodno da bi normalno funkcionisali", rekla je dr Kisić.

Kako kaže, svi znamo šta treba da radimo kako bi se sačuvali.

"Odavno je ova pandemija prevazišla zdravstvena pitanja. Ovo jeste ekonomski problem i tek će da bude", rekla je dr Kisić.

Ističe da je teško praviti balans, ali i dodaje da ako učimo iz iskustva drugih zemalja, možemo da vidimo da zatvaranja nisu dovela do takvih efekata kako se očekivalo.

Dr Kisić je rekla da zdravlje nema alternativu i dodaje da ništa nije bitnije od toga. Kako kaže, takođe, moraju da se gledaju i ekonomski aspekti.

"Nedelju dana zatvarnja nije dovoljno, ukoliko se ne poštuju sve mere. Čak ni dve niti tri nedelje. Kada bi se čitav svet zatvorio na tri nedelje, osim najneophodnijih službi, virus bi nestao", rekla je dr Kisić.

Ističe da kratkoročno zatvaranje nema nikakvog efekta, i dodaje da je pre za striktno poštovanje svih mera uz rigoroznu sankciju.

Pomoćnik direktora za strateške analize u PKS Bojan Stanić, rekao je da vakcinacija ide relativno dobro.

"Mi prvenstveno apelujemo na privrednike da poštuju mere zaštite, ali takođe, smatramo da svi treba da poštuju mere kriznog štaba", rekao je Stanić.

