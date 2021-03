KON UPOZORAVA! U Beogradu situacija katastrofalna! Zaključavanje i policijski čas rešavaju problem

Član Kriznog štaba i epidemiolog Predrag Kon rekao je danas da trenutna situacija ne može da se ignoriše i da je u Beogradu situacija katastrofalna.

- Popunjenost bolnica je sve veća, ugrožena je i sama vakcinacija. Popunjenost kapaciteta je sve veća, više od 4.000 ljudi je u bolnicama. Treba shvatiti da smo mi prešli u non-kovid i da bi to trebalo sačuvati. Imamo dve stvari koje traže visoku akitvnost, jedna je vakcinacija, a druga je povećana hospitalizacija. Oni ljudi koji se inficiraju ne mogu da budu vakcinisani, a kdaa je masovno inficiranje, zaustavljate brzinu vakcinacije - rekao je Kon.

Epidemiolog kaže da je medicinski deo Kriznog štaba uradio sve što je mogao i da su u ovom trenutku neprihvatljive mere koje su na snazi.

- Mi smo hteli da za vikend sve bude zatvoreno. Pred nama je ozbiljan period. Svi se zagrcnemo kad treba da pričamo o vanrednom stanju. Svi se sećaju policijskog časa, ali daleko smo od uvođenja takvog stanja. Totalno zaključavanje sa policijskim časom bi najbrže rešilo problem, ali svi znamo da to nije adekvatno - kazao je Kon.

On kaže da ćemo u narednih nedelju do deset dana imati porast broja zaraženih. Upitan šta će medicinski deo Kriznog štaba tražiti na sledećoj sednici štaba, Kon kaže da neće odustati od onoga šta su i tražili - minimum zatvaranja na sedam dana, iako je svima jasno da bi trebalo tako da bude i više.

- Što se policijskog časa tiče to dolazi na red sa uvedenim vanrednim stanjem. Ako nema vanrednog stanja onda nam jedino ostaje skraćenje radnog vremena. Naš predlog nema alternativu -potpuno zatvaranje svih kafića i restorana u trajanju od minimum sedam dana. Svima nam je jasno da to treba da mu najmanje dve ili tri nedelje, ali to je taj neki balans koji se traži. Smatramo da je to apsolutni minimum, ne sme se ići na niže od toga, ali videćemo. Nismo dovoljno kompetentni kao lekari da odlučujemo o tome. Svi zdravstveni radnici ne mogu da izdrže taj pritisak, na ivici su. Ako se ništa ne uradi, sistem ne može da opstane - naglasio je Kon na TV Prva i dodao da je medicinski deo Kriznog štaba još u novembru tražio najrigoroznije mere, ali da im je rečeno da to ne može da se sprovede bez vanrednog stanja.

Dr Kon je prokomentarisao i slučaj Vranjanca koji je vakcinisan kineskom i "Fajzerovom" vakcinom.

- Profesor Tiodorović je lepo objasnio, nije smelo da se desi to u Vranju, da čovek primi kinesku, pa fajzerovu vakcinu. To je ljudska greška, jedno jedino pitanje koje treba da postavi onaj ko daje vakcinu jeste "koju ste vakcinu primili". Mislim da nema ozbiljne opasnosti za tog gospodina, ali svakako bi trebalo pratiti stanje.