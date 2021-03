SUNČAN I TOPAO DAN PRED NAMA - TEMPERATURA DO 20 STEPENI! Evo da li nam stiže NAGLI PREOKRET

Najviša dnevna od 16 do 20 stepeni

U Srbiji će danas, posle slabog jutarnjeg mraza, tokom dana biti sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura kretaće se od minus četiri do četiri stepena, a najviša dnevna od 16 do 20 stepeni.Duvaće slab i umeren jugozapadni i zapadni vetar.I u Beogradu će sutra ujutro na širem području grada biti slab mraz, a tokom dana sunčano i natprosečno toplo.Duvaće slab i umeren jugozapadni i zapadni vetar. Najniža temperatura od minus jedan do četiri stepena, najviša dnevna oko 19 stepeni.

U petak će u Srbiji biti pretežno sunčano do sredine dana kada se očekuje naoblačenje koje će posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima doneti kišu, na planinama sneg i pad temperature. U subotu razvedravanje a u nedelju i ponedeljak pretežno sunčano i prohladno vreme. U utorak suvo a sredu i četvrtak i oblačno mestimično sa kišom, na planinama sa snegom.

Biometeorološka prognoza za četvrtak, 4.mart:

Biometeorološke prilike će relativno povoljno uticati na većinu hronično obolelelih. Oprez se savetuje astmatičarima tokom jutarnjih sati i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi.