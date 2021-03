OSETNO HLADNIJE - Stižu nam hladni dani, a evo kakvo nas vreme očekuje do 12. marta

U Srbiji danas ujutru mestimično slab mraz, a naoblačenje sa pojačanim severozapadnim vetrom koje će pre podne zahvatiti severne krajeve, do kraja dana će se proširiti, uslovljavajući od sredine dana u Vojvodini, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima slabu kišu, a na planinama slab sneg.

U toku noći ka suboti slab sneg se očekuje ponegde i u nižim predelima zapadne i jugozapadne Srbije. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, na severu, istoku i u planinskim predelima povremeno i jak.

Najniža temperatura od -1 do 6 C, najviša od 12 stepeni na severu, do 19 na jugu, posle podne u osetnom padu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro na širem području grada slab prizemni mraz. Pre podne umereno oblačno, od sredine dana jače naoblacenje, posle podne i uveče povremeno slaba kiša. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura od 3 do 6 C, najvisa dnevna oko 16 C, posle podne u osetnom padu.

Izgledi vremena do 12. marta: U subotu ujutro kratkotrajni sneg moguć je ponegde i u nižim predelima. Pre podne na severu, a sredinom dana i posle podne i u ostalim predelima razvedravanje.

U nedelju i ponedeljak pretežno sunčano i prohladno. Zatim umereno do potpuno oblačno i malo toplije, krajem perida jače naoblačenje mestimično sa kišom, na planinama sa snegom.