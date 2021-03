SVI BI IZ GRADA - VELIKA POTRAŽNJA ZA PLACEVIMA VAN BEOGRADA! Evo koji je deo Srbije najatraktivniji

U Srbiji su pandemija i ograničavanje poslovanja zbog nje u 2020. uticali na poslovne subjekte u većoj meri nego na cene poslovnog prostora

Međutim, "išle" su dobro i kuće ali i placevi.Kuće su se u Srbiji prošle godine prodavale po ceni od 500 do čak 4.000.000 evra. I građevinsko zemljište imalo je podjednako veliki raspon cena. Kako se navodi u najnovijem izveštaju Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), u 2020. godini je 45% prometovanog građevinskog zemljišta imalo površinu u prometu od 2 do 10 ari, 43% prometa površinu veću od 10 ari, 8% prometa su površine do 2 ara i 3% čine prometi površine preko jednog hektara.

Ono što je naročito zanimljivo jeste da cene prometovanog građevinskog zemljišta na teritoriji Republike Srbije imaju širok raspon koji je posebno izražen kod građevinskog zemljišta namenjenog za stambeno–poslovnu gradnju.Analiza koju je sproveo RGZ pokazala je da one iznose od minimalnih 10 EUR/ar do preko 80.000 EUR/ar.Pritom, gotovinom je plaćeno 99% prometovanog građevinskog zemljišta, 76% prometa je plaćeno u evrima, a 24% u dinarima.Prema podacima koje je objavio pomenuti zavod, ar je 10 evra koštao u Sjenici i Aleksincu. Jeftino se moglo proći i u Šapcu, Mladenovcu, Obrenovcu, Jagodini, Paraćinu, Prokuplju i Boru, gde je minimalna cena iznosila 11 evra.

Sem toga, po ceni manjoj od 20 evra za ar kupovalo se zemljište: u Sopotu (12), Gornjem Milanovcu (13), Knjaževcu (13), Sokobanji (15), Valjevu (15), Kragujevcu (16), Leskovcu (16), Grockoj (17), Kruševcu (17), Čačku (17), Lazarevcu (18), Bajinoj Bašti (19) i Zrenjaninu (19).

SOPOT I GROCKA POPULARNI U VREME KORONE

Avala je širi pojam, uz nju se vezuje i Sopot, pa tako variraju i cene kuća. Ipak, podno te planine izgrađene su kuće vredne kao dobri stanovi u Beogradu. Tome je doprinela upravo popularnost Avale, ali i blizina gradu. Kako je krenula pandemija i potreba za izolacijom, tako su se ljudi masovno raspitivali za "parče zemlje" na prodaju, gde bi mogli da se sklone.Kuća od 180 m2, prodaje se za čak 100.000 evra, što znači da se kvadrat ceni oko 600 evra.

U nekim perifernim beogradskim naseljima, poput Miljakovca, ili pomenute Grocke, danas se može naći stan čiji je kvadrat 800 evra - dakle, razlika nije naročita. Svakako, treba uzeti u obzir da uz kuću na Avali dobijate i plac.

Isto tako, Kosmaj je vrlo popularan, pa ćete tu naići na kuću od, recimo, 120 kvadrata koja košta čak 180.000 evra. Posebno iznenađenje je Sopot, u kojem je trenutno oglašena kuća od 400 m2, za pola miliona evra. Sopot se nalazi južno od Beograda, najbliži mu je Kosmaj, ali se ide preko Avale.

Na oglasima se izdaju kuće i po nekoliko godina, dakle, i pre korone, ali je prodaja pojačana otkako je nastupio kovid-19. Nije neobično ni da naiđete na kuće na prodaju, gde se kvadrat ceni čak do 1.000 evra. To su uglavnom uknjižene nekretnine, sa terasom, garažom, vrtom.