SRBIJA NA KORAK OD NOVIH MERA! Medicinski deo Kriznog štaba je tražio potpuno zatvaranje - EVO KOJE SU SVE OPCIJE NA STOLU!

Nakon sednice Kriznog štaba koja je zakazana sutra za 15h znaće se kakve mere nas očekuju u narednom periodu budući da je epidemiološka situacija u Srbije pogoršana, sa oko 4.000 novih zaraženih svakog dana. Kako "Blic" saznaje, do promene postojećih mera će najverovatnije doći i primenjivaće se već ovog vikenda.

U prilog činjenici da su svi svesni da je spidemiološka situacija pogoršana i da se moraju preduzeti novi koraci, govori i to da će se posle sutrašnje sednice Kriznog štaba održati i zasedanje Vlade.

Na toj sednici, treba zvanično da se usvoje nove odluke.Danas niko nije želeo da precizira koje će nove mere i zaista biti donete. Kako za “Blic” kaže nekoliko članova Kriznog štaba biće ovo možda i najneizvesnija sednica do sada kada je reč o usklađivanju stavova dva dela Kriznog štaba.

Ipak, gotovo svi se slažu da će najverovatnije biti usvojeno srednje rešenje između potpunog zatvaranja na sedam dana koje traži medicinski deo Kriznog Štaba i predloga predstavnika Beograda da ne treba pooštravati mene i skraćivati radno vreme.Tako je tokom dana najčešće pominjano rešenje da za nastupajući vikend dođe do zatvaranja lokala, a da jedino rade prodavnice, apoteke i pumpe.

Za predlog medicinskog dela Kriznog štaba, koji je tražio potpuno zatvaranje Srbije, uz vanredno stanje i policijski čas, izvor "Blica" navodi da je za to potrebna duža procedura i nekoliko dana. To praktično znači da ne bi moglo da se reaguje odmah i ovog vikenda, koji može biti presudan za smirivanje epidemiološke situacije.

- To je procedura, ide predlog Vladi, zatim to ide na Skupštinu... Pitanje koliko bismo tu izgubili, a koliko dobili - navodi izvor "Blica".

Kako dodaje, pooštravanje mera i njihova stroga kontrola mogle bi da budu dovoljne za popravljanje teške situacije u kojoj se Srbija nalazi.

- Ono što bi eventualno u ovom trenutku dalo nekakav rezultat jeste pooštravanje mera, a zatim i njihova stroga kontrola. Dalje, stroga kontrola rada objekata i poštovanja mera, ali i hapšenje, kao što smo imali slučaj sa 700 ljudi u klubu - kaže naš sagovornik.

Kako dalje pojašnjava, skraćenje radnog vremena, pooštrene kontrole i kažnjavanje, mogu da se sprovedu i na tome treba da se radi.

- Policija može da reaguje po prijavi, čak i kada su privatne žurke u pitanju, ako neko čuje buku, muziku, galamu i to prijavi, ona ima pravo da reaguje i to je jedan od mehanizama koji nam može pomoći u suzbijanju okupljanja i žurki - dodaje on.

U poslednjih 24 časa broj novoobolelih iznosi 3.866, pokazao je najnoviji presek. Testirano je 15.769 osoba. Na respiratorima se nalazi 173 ljudi, preminulo je, nažalost, 17 osoba.Po broju obolelih i dalje prednjači Beograd, a na najdramatičnije je na jugu zemlje. U Nišu se brojka rapidno povećava i danas iznosi 292. Pacijente reusmeravaju na okolne gradove, čije su bolnice takođe prebukirane.Još četiri grada su crvenoj zoni, odnosno sa brojem novoobolelih većim od 100. To su Novi Sad sa 188, Kragujevac (136), Kraljevo (120) i Vranje (101).