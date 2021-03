KRIZNI ŠTAB PRELOMIO - ništa ne radi od subote u 12 do ponedeljka u 6 sati! DR KON: Dugotrajno zatvaranje NIJE OPCIJA ZA SRBIJU!

Vakcinacija je najvažnija preventivna mera i moramo da budemo dosledni u tome, naglasio je danas epidemiolog Predrag Kon nakon završene sednice Kirznog štaba.

U subotu će sve raditi do 12 časova, a do ponedeljka do 6 časova ujutru radiće samo prodavnice hrane, lekova i goriva, rekao je član Kriznog štaba dr Predrag Kon i dodao i da će od ponedeljka onlajn nastavu preći srednje škole.

Pozorišta će moći da rade, sportski događaji koji su zakazani mogu da se održavaju, ali bez publike. Kako navodi, u ponedeljak će sve raditi kao i pre mera donetih na današnjoj sednici.

Kon je dalje kazao da se vakcinacija nastavlja svojim tokom, i pozvao je građane da se prijavljuju i vakcinišu. Kako je dalje rekao, na sednici je bilo razmena mišljanja ali su ove mere rezultat današnjeg razgovora.

-Nije opcija dugotrajno zatvaranje, ali je nemoguće je ne reagovati na ovakvo povećanje aktivnosti virusa. Ovo rešenje celog Kriznog štaba - rekao je Kon odgovarajući na pitanja novinara.

On je dodao da je "jedino na šta se oslanjamo imunizacija" i naglasio da je imunitet od vakcine veći od onog nakon preležane bolesti.

-Građani koji su se vakcinisali povećavaju meru imuniteta - kazao je. Prema njegovim rećima - imamo oružje u rukama i moramo da ga koristimo, misleći na vakcine. “Najbolje bi bilo zatvaranje i vakcinacija, ali moramo da shvatimo da postoje drugi uglovi gledanja i traži se rešenje”, dodaje.

-Moramo da razmišljamo o svemu. Što se odgovornisti tiče, ja imam stav. To nema nikakve veze kako se ja nosim sa tim. Mora da bude jasno da se u ovakvoj situaciji spreče kontakti. Ljudi mora da shvate da je velika energija uložena da se smanji zaražavanje, i velika energija da se kontorlišu ljudi koji ne poštuju mere – kazao je dr Kon, dodajući da neki u zemlji ne žele da se pridržavaju mera koje Krizni štab peroručuje.

-Mora da se shvati da smo svi na istoj strani u borbi i da je naš neprijatelj virus – dodao je.

"Pozorišta će raditi normalno, utakmice bez publike"

Kaže da će pozorišta moći da rade do 21 sat, a utakmice će, kaže Kon, se održavati bez publike.

-Do utorka kada budemo imali nove rezultate videćemo - kazao je, dodajući da veruje da ova dva dana mogu da imaju određeni efekat na dalju statiskiku i broj novozaraženih koronom.

-Mi smo ovo prihvatili kao neku crvenu liniju u ovom trenutku, nastavićemo da se borimo i dadlje da što manje bude kontakata - kaže Kon.

Kaže da je, po njemu, najbolje bilo zatvaranje i vakcinacija.

-Moramo da shvatimo da postoje i druga mišljenja i to sve mora da sagledamo – kazao je Kon.

Podsetimo, na prethodnoj sednici, medicinski deo Štaba založio se za potpuno zaključavanje, bar na sedam do 10 dana, a tada je ostavljeno da konačna odluka bude doneta za nekoliko dana.Za prethodni vikend, važile su mere koje su podrazumevale da ugostiteljski objekti i tržni centri rade do 14 sati.