PROF. DR DARIJA KISIĆ TEPAVČEVIĆ: Ceo svet je u začaranom krugu! Otkriva i ako zaključavanje nije rešenje, šta jeste

Glavni problem u vezi s koronom je to što zahteva našu pozornost 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. I bira one kojima popusti pažnja. I to nema veze ni sa obrazovanjem, socijalno-ekonomskim statusom, zanimanjem... A vreme prolazi i teško nam je da se i dalje ponašamo odgovorno - kaže u intervjuu za Kurir epidemiolog prof. dr Darija Kisić Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.