UPALJEN ŽUTI METEOALARM! Ponovo niske temperature u Srbiji, a evo kakvo vreme nas očekuje iduće nedelje

NA meteorološkim portalima najavljuju se ekstremno niske temeprature u Srbiji, zbog čega je upaljen i žuti meteoalarm.

Ujutru i pre podne, slab sneg ponegde je moguć i u nižim predelima centralne, zapadne i južne Srbije.

Već po podne, postepeno razvedravanje u celoj zemlji. Jutarnja temperatura od nule do 5, tokom dana od 6 do 10 stepeni.

Ujutru i pre podne u zapadnim, centralnim i južnim krajevima oblačno, mestimično slab sneg.

Pre podne na severu, sredinom dana i posle podne i u ostalim predelima razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku i planinama povremeno i jak, severozapadni.

Najniža temperatura od 0 do 5 , najviša od 6 do 10 stepeni.

Sutra ujutru slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano. Zatim umereno do potpuno oblačno i malo toplije. Vetar slab promenljivog smera. Najniža temperatura od -6 do -1, najviša od 7 do 10 stepeni.

U ponedeljak ujutru slab mraz. U južnim krajevima mestimično slaba kiša. Vetar slab promenljivog smera. Najniža temperatura od -4 do 0 , najviša od 10 do 12 stepeni.

Slično vreme i u utorak. Ujutru ponegde slab mraz. U južnim krajevima mestimično slaba kiša. Vetar slab promenljivog smera. Najniža temperatura od -2 do 0 , najviša od 8 do 12 stepeni.

Prognozirana minimalna temperatura vazduha nije neuobičajena ali preduzmite neophodne mere zaštite za aktivnosti na otvorenom prostoru.

Kako se navodi na portalu accuweather, novi hladni talas je posebno opasan u jezerima hladnog vazduha i duže se zadržava u njima. Povećan je rizik od zaleđivanja česmi i instalacija za vodu. Nepovoljni vremenski uslovi za hronične bolesnike, ljude pod terapijom, medicinskom kontrolom ili meteoropate.