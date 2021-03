Zna se gde su Jasenovac i Žuta kuća, a gde je Hilandar: Vlasnik turstičke agencije otkriva šta će biti sa turističkim aranžmanima za Grčku

Borba celokupnog sveta sa opakim koronavirusom traje već više od godinu dana u pojedinim zemljama, a jedan od najvećih udaraca u ekonomskom smilu pretrpele su upravo turističke agencije. Zatvorene granice, lokdauni širom sveta, PCR testiranja, obavezni karantini - sve su to neprilike koje su umnogome onemogućile rad turističkim agencijama, ali i građanima da putuju i svoje odmore provedu van matične zemlje.

Građani Srbije svakoga meseca sa iščekivanjem čekaju da čuju informaciju da li će se ovog leta iko okupati u moru, kao i koja je to destinacija koja će građane Srbije dočekati bez karantina i dodatnih troškova testiranja. Ipak, najveća žal je naravno za grčkim primorjem i upravo tu je nastao gorući problem. Turisti se nadaju, turističke agencije čekaju rešenje, a diplomatija pregovara. A šta se stvarno događa?

Jesu li to Grci stavili zabranu za Srbe ili je korona ipak ta koja diktira pravila svim turistima?

Kako smo mogli u javnosti da čujemo već 300.000 srpskih turista uplatilo je aranžmane u Grčkoj za predstojeću sezonu. Cene su, prema rečima turističkih radnika, više za pet do deset odsto nego lani, ali informacije o otvaranju granica nema još uvek. Srpske agencije su novac prosledile grčkim kolegama, ali niko ne može da garantuje da će građani svoje letovanje dobiti, ali ni novac nazad ukoliko se aranžman ne ostvari.

- Cele zime su se davale lažne vesti da Grčka produžava zabranu srpskim državljanima, što nije tačno. Grčki narod je u lokdaunu još od novembra meseca i po službenoj dužnosti se zabrana ulaska u Grčku produžava za sve, pa i za Srbe, a osim za građane Evropske unije. Oni koji su građani EU moraju da rade PCR test za ulazak i po zakonu bez obzira na rezultat testa moraju da budu u karantinu. Te mere nisu uperene protiv Srba, a stvara se atmosfera kao da je tako. Objavljivanje informacija koje su neistinite otežava se rad onima koji se trude, našim diplomatama, da reše gorući problem za turističke agencije u Srbiji. Ovaj problem je gorući za turističke agencije jer ima 300.000 onih koji su već uplatili aranžmane u Grčkoj i svi ti aranžmani su sada dovedeni u pitanje. Ko god kaže da ti aranžmani nisu dovedeni u pitanje, taj laže, zato što Grci nemaju da vrate novac koji je uplaćen. Naše turističke agencije su prosledile novac Grcima, ali oni neće imati novac da to vrate ako aranžmani propadnu. Kampanja koja se vodila o zabrani za Srbe loše se odražava na rešavanje ovog gorućeg problema - rekao je vlasnik turističke agencije "Travelland" Miloš Jovović.

Na snazi je zabrana ulaska turista u Grčku i ona traje već mesecima, a kako se može čuti, ta zabrana će se nastaviti i od ponedeljka. Korona je potpuno promenila sistem turističkim radnicima, ali i građanima, ipak zdravlje je svima uvek na prvom mestu.- Grci su nam dokazani prijatelji, ali i 8. marta će se produžiti zabrana ulaska. To i nije suštinski produžetak zabrane, već je normalan sled njihovih mera. Ta mera zabrane ulaska važiće i za naše državljane, iako se zna koliki smo mi prijatelji sa Grcima, a to se pokazalo mnogo puta do sada, pogotovo kada je bilo bombardovanje, zato i treba da poštujemo mere i da ne otežavamo situaciju – rekao je Miloš Jovović ispred turističke agencije "Travelland".

Nadležni u Srbiji i dalje nemaju nikakav konačni dogovor sa vlastima Grčke oko budućih putovanja. Čeka se i međusobno priznavanje sertifikata o vakcinicaji, ali i koji test će biti obavezan za ulazak u Grčku, a to je potvrdilo i srpsko Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije. Datum koji se spominjao kao moguće otvaranje granica usled aktiviranja Sporazuma bio je 1. maj, ali jasnih informacija da će se to i dogoditi nema.

- Ogroman problem se pravi i za potpisivanje Sporazuma sa Grcima o ulasku srpskih turista u zemlju, a on tek treba da bude napravljen, ne ide u prilog što se objavljuje da zabrane važe samo za Srbe. Grci su u lokdaunu, a nisu izdali nikakvu zabranu za Srbe, niti su otvarali svoje aranžmane zimus, već su to bile lažne informacije kako bi moglo posle da se kaže da su nas ipak "blokirali". Normalno je da se produže mere, ako su Grci u lokdaunu sve vreme, narod ne može nigde, naravno da niko neće moći kod njih da dođe turistički. Paušalno je govoriti gde će moći da se ide i navoditi destinacije, to bi bila laž, mi do poslednjeg momenta ne znamo šta će se dešavati, turističke agencije prodaju aranžmane, ne smemo iznositi laži, kad ne znamo gde će moći da se ide. Država je mnogo pomogla u vezi sa platama i doprinosima, hvala državi na tome, ali turističkim agencijama treba mogućnost da ispoštujemo ljude, a pogotovo i tih 300.000 koji su aranžmane već uplatili. Ne treba iskorišćavati bolest, ništa dobro ne bi bilo da su nas pustili u Grčku, korona je kod nas tokom leta eksplodirala, posle je kod njih eksplodirala u septembru - istakao je vlasnik turističke agencije "Travelland" Miloš Jovović.