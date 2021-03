'TRAŽIĆEMO NOVE!' Krizni štab planira pooštravanje mera! Tiodorović: Imamo jedan problem!

Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da medicinski deo Kriznog štaba nije zadovoljan donetim merama i da će u utorak tražiti da one budu pooštrene.

"Mi iz medicinskog dela Kriznog štaba nismo zadovoljni ovim nivoom mera, tražili smo daleko oštrije mere na duži period, jer za dobar rezultat trebalo je ovako najmanje desetak dana", rekao je Tiodorović.

Podsetimo, od danas u podne, pa do ponedeljka u 6 sati, zatvoreno je skoro sve. Ne rade ugostiteljski objekti i trgovinske radnje, a otvorene su samo prehrambene prodavnice, apoteke i benzinske pumpe. Posebne mere donete su i za skijališta.

Za ova dva dana, kako kaže dr Tiodorović, ljudi bi trebalo da shvate da je situacija ozbiljna.

"Takođe imamo još jedan problem, a to je da mladi ljudi ne odlaze na testiranje i tako seju virus", naglašava on.

Kako profesor Tiodorović objašnjava, virus je i dalje prisutan i on cirkuliše što se vidi u svakodnevnoj statistici.

Vraćaju se zaraženi sa skijanja

"Dakle, radiće samo ono neophodno za život, hrana, apoteke, gorivo, a ujedno ovo je bio i prelomni trenutak da zatvorimo skijališta za predstojeći vikend, jer veliki broj ljudi i dalje putuje, a odatle nam dolaze zaraženi. Hoteli će raditi normalno, ali neće raditi nikakvi kafići, restorani, lično smatram da je to trebalo uraditi i ranije", kaže Tiodorović.

Od utorka možda još oštrije mere

Od sutra učenici srednjih škola prelaze na onlajn, s tim što se već u utorak mogu uslediti i neke nove mere, nakon analize vikenda.

"Ako nema pomaka, u utorak ćemo tražiti da se apsolutno ispoštuje sve ono što tražimo, a to su oštrije mere. Imali smo vrlo tešku sednicu, morali smo da uđemo u ozbiljne razgovore, da ljudi shvate da je situacija ozbiljna. Imamo problem što su bolnice u Beogradu ili pune ili su pred samim punjenjem, moramo da razmišljamo šta dalje. Insistirali smo na rigoroznoj kontroli mera sa primenom krivičnog zakona kod onih koji ne poštuju mere, a to se posebno odnosi na one koji organizuje žurke. Svaka lokalna zajednica mora da snosi odgovornost za svoju situaciju", kaže epidemiolog.

Mladi ne odlaze na testiranje, ne idu i izolaciju, seju virus



Profesor ukazuje i na novu pojavu, a to je da mladi ljudi koji dobiju simptome ne odlaze na testiranje, već ako imaju lakšu kliničku sliku ni ne pokušavaju da odu kod lekara, niti se zadržavaju u samoizolaciji, što je jako opasno.

"Imamo sada opasnu pojavu, a to je da mlađi ljudi neće da se testiraju, zato što iza tog pozitivnog nalaza treba da idu u samoizolaciju, ako je to lakši oblik, pretrpe, prođe tako, ali paralelno šire i seju virus. To se vidi po strukturi onih koji umiru, dve trećine umrlih su stariji od 65 godine, ovamo imamo pune bolnice i sa mladima, a zaražavaju ih oni koji ne poštuju mere", objašnjava profesor.

Ako se nastavi ovako, ističe, zahtevaćemo vrlo stroge mere "jer mi moramo zaustaviti transmisiju ove bolesti"

"Apel svima je - molim vas mislite, ne samo na sebe, već i na ljude oko vas", kaže profesor Tiodorović.