Hitan APEL doktorke Grujičić: Podaci su alarmantni, žene na lečenje dolaze sa otvorenim RANAMA na dojci

Žene u Srbiji najčešće obolevaju od raka dojke, pluća, ginekoloških maligniteta. Otkrivene na vreme, te bolesti mogu biti sprečene i izlečene, ali kod nas nije tako – žene ne misle dovoljno na svoje zdravlje. Direktorka Instituta za onkologiju prof. dr Danica Grujičić naglašava da je tokom prethodne godine ogroman broj pacijenata započinjao lečenje tek u završnoj formi bolesti, kao i da su žene dolazile sa otvorenim ranama na dojci.

Danica Grujičić je, gostujući u Jutarnjem dnevniku RTS-a, navela da je alarmantan broj žena koje imaju karcinom dojke.

“Znala sam cifru, ali da toliko toga ima i da toliko žena dolazi na kontrole godinama posle toga. Da čak i posle 20, 25 godina mirovanja bolesti možete da dobijete metastatsku bolest, ja nisam bila toliko upućena. Sva moja veza sa ostalim kancerima u telu je kada se dobije metastaza na mozgu, ali to nije veliki broj tih pacijenata”, rekla je Grujičićeva.

“Moj apel ženama je da, bez obzira na koronu, ako su napipale nešto na dojci, ako imaju žene u familiji koje su bolovale od kancera dojke, ja ih molim, imamo genetsko savetovalište, javite se Institutu za onkologiju i radiologiju, imate na sajtu sve. Imamo službu koja služi samo za podršku pacijentima, dobićete sve informacije. Nemojte da čekate da ta promena naraste”, poručila je Grujičićeva.

Nažalost, kako kaže, svedok je da iz Beograda dolaze žene sa otvorenim ranama na dojci.

Na pitanje zbog čega se beži od preventivnih pregleda, Grujičićeva kaže da je to verovatno strah da se nešto ne nađe.

“To je primitivan način razmišljanja i bolje je da se nađe i ako se nađe na vreme to je izlečiva bolest. Određene lokalizacije kao što su ginekološke, dojka, prostata – vi ste izlečeni posle samo jedne hirurške intervencije, ovako kada zakasnite to je teška hemioterapija i krajnje neizvestan ishod – odnosno mnogo je izvesnije da ćete dobiti metastatsku bolest veoma brzo ili je već imate”, objasnila je doktorka.

“Nikada nismo videli toliki broj ljudi koji u metastatskoj fazi započinje lečenje”

Istakla je da je prethodnu godinu karakterisalo to da je ogroman broj pacijenata došao tek u završnoj formi bolesti.

“Mi nikada nismo videli na Institutu toliki broj ljudi koji u metastatskoj fazi započinje lečenje i to da ne kažem da su skoro nepokretni ljudi i to naravno da je u takvim uslovima dati hemioterapiju je izuzetno rizično. Svaki pacijent za koga procenimo da može da dobije terapiju, on zaista dobije”, naglasila je Grujičićeva.

“Još jedan apel – otiđite kod ginekologa, ako napipate nešto na dojci – dođite ovde u Institut. Mi smo možda malo manje radili u martu i aprilu, pa onda u julu i avgustu, ali od novembra mi smo ispunili plan za prošlu godinu”, rekla je doktorka.

Na pitanje da li je onima koji dolaze na Institut potreban pi-si-ar test, Grujičićeva kaže da jeste samo za one pacijente koji se spremaju za operacije ili koji ostaju u bolnici, dok za dnevnu bolnicu nije potreban.

“Ako nam je nešto sumnjivo, radi se brzi test, ali generalno za ambulantne preglede, magnetnu razonancu, skener, mamograf ne traži se pi-si-ar, samo ih molimo perite ruke, nosite maske i pridržavajte se distance”, navodi Grujičićeva.

Naglasila je da je važna vakcina i da je to nešto što je dostignuće čovečanstva, kao i da mogu i onkološki pacijenti primiti vakcinu.

“Oni pacijenti koji su u mirnoj fazi mogu da prime, čak i pacijenti koji su aktivnoj fazi bolesti, samo moraju da se dogovore sa svojim onkologom, jer ima onih ljudi kojima je vakcina pucanj u prazno, jer je imunološki odgovor nikakav. Kod onih ljudi kod kojih je imuni sistem očuvan, oni mogu da dobiju, ali to najbolje znaju njihovi onkolozi”, zaključila je Grujičićeva.