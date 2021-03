STRAVIČAN IZAZOV MEĐU MLADIMA U SRBIJI: Instagram pun snimaka DIVLJE VOŽNJE, jurcaju i preko 250 NA SAT! Upravo to može da ih smesti IZA REŠETAKA (VIDEO)

Nedopustivo ponašanje!

Snimci nasilničke vožnje kojima se mladi hvale na društvenim mrežama sve su češći. Šta njima žele da pokažu - svoje "mašine", status u društvu, neustrašivost, ludost, nije najjasnije, ali ono što je potpuno jasno je da pokazuju da nisu svesni posledica koje takvim ponašanjem mogu da izazovu.

Upravo zbog toga policija deluje i na osnovu objavljenih snimaka, a zbog ovakvog dela u zatvoru se može provesti do dva meseca.

- Kazne za nasilničku vožnju podrazumevaju zatvor od 30 do 60 dana, zatim novčanu kaznu od 120 do 140.000 dinara, 15 kaznenih poena i 9 meseci zabrane upravljanja vozilom. I to znači da kazna podrazumeva sve ove stavke, ne ili jedno ili drugo - kaže Damir Okanović iz komiteta za bezbednost saobraćaja.

Policiji zapravo posao i olakšava to što mnogi bahati vozači objavljuju snimke brze vožnje i prekršaja koji prave, jer se na osnovu njih relativno lako utvrdi počinilac.

- Ministarstvo sada deluje i na osnovu snimaka sa mreža. Oprema kojom raspolažu lako dovodi do onih koji šire ovakve videe, a kasnije i do počinioca - navodi Okanović.

Prema njegovim rečima, iako nisu svesni toga, ovakvi vozači zapravo imaju sreće kada se procesuiraju na osnovu snimka, jer se, ne tako retko, naročito u svetu, tragedije dešavaju baš prilikom snimanja ovakvih videa ili njihovih emitovanja uživo na društvenim mrežama.

Bahatost kao trend

Prošle nedelje je još jedan takav snimak uznemirio i zgrozio javnost. Naime, na njemu se vidi mladić koji krajnje bahato, ugrožavajući i svoju i bezbednost svojih saputnika, ali i svih ostalih ljudi koji su se našli u to vreme na ulici u Zemunu, vozi ne obazirući se ni na šta, ni na upozorenja suvozača, ni na to što je u jednom trenutku umalo udario pešaka i autobus koji mu je išao u susret, samo sa ciljem da se dokaže i zabavi.

Iako se prvobitno mislilo da je vozač izvesni Miloš Panić, na čijem je Instagram profilu sporni video osvanuo, policija je utvrdila da je vozilom ipak upravljao tridesetjednogodišnji Bojan Savić.

Vozač je ekspresno kažnjen sa 140.000 dinara, 15 kaznenih poena, oduzeta mu je vozačka dozvola na devet meseci, a mora i da odradi 300 sati rada u javnom interesu!