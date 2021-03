DA LI NAS ČEKA KORONA-UTOPIJA? Postoji šest scenarija za budućnost posle pandemije i ovo su nam opcije

U postpandemijskom svetu postojaće dve vrste ljudi: oni koji su vakcinisani i oni koji nisu. Sada nacionalni lideri širom sveta razmišljaju da to i ozvaniče.

Takozvani kovid pasoši ili imunitetske propusnice već su stvarnost u Izraelu. Sa skoro polovinom odrasle populacije vakcinisanom, vlada je prošlog meseca objavila da se teretane, hoteli, bazeni i kulturni događaji mogu ponovo otvoriti za ljude koji mogu da pokažu QR kod kojim dokazuju svoj imunitet na korona virus.

Ujedinjeno Kraljevstvo istražuje sličnu opciju, a u EU stručnjaci kažu da bi predlog za „digitalnu zelenu propusnicu“ koji olakšava prekogranično putovanje mogao lako da nađe i domaće primene.

Čak se i Francuska, evropski bastion kolebljivosti oko vakcina, okreće ovoj mogućnosti. U anketi iz januara, najmanje polovina francuskih ispitanika izjavila je da će podržati korišćenje ovakvih propusnica za letenje, pristup javnom prevozu i kulturnim događajima, a 45 odsto je podržalo i opciju da ulazak u prodavnice bude dozvoljen samo onima sa propusnicom.

Etičari i mnogi zdravstveni zvaničnici i aktivisti napominju da bi takve propusnice bile izuzetno diskriminatorne upravo sada, kada u mnogim zemljama nedostaje vakcina. Ali one bi lako mogle da postanu stvarnost kada ponuda nadmaši potražnju (barem u bogatim zemljama), a restorani, hoteli, avio-kompanije i kulturna mesta potraže bezbedne načine da se ponovo otvore.

Kako će se kovid pasošima ili zelenim propusnicama upravljati i kako će biti prihvaćeni, odrediće da li one nuditi povratak u normalu ili uvode u neku vrstu distopičnog naučno-fantastičnog scenarija.

Sajt Politiko je sastavio scenarije za šest mogućih budućnosti koje bi nas mogle čekati već pre kraja ove godine.

1. Korona-utopija

Poslednji dani 2021. godine su u toku. Pandemija nikako nije gotova. Ali bar jednom su stvari krenule po planu.

Nije uvek izgledalo kao da će tako biti. Na kraju, nije postojao stvarni presedan za stepen političke integracije, tehničke koordinacije i naučne svestranosti potreban da bi se uspostavio etički sistem kovid pasoša, koji zapravo zaustavlja prenos zaraze. Pa ipak, zelene propusnice su se pokazale kao uspeh.

Konzorcijum velikih tehnoloških kompanija i drugih biznis giganata nagovorio je Svetsku zdravstvenu organizaciju da se prijavi na platformi koju su razvili. Širom sveta, nacionalne vlade su to takođe učinile, osiguravajući široku interoperabilnost.

SZO je napravila zajedničku definiciju „imuniteta“, koja je široko prihvaćena, omogućavajući brzo ažuriranje registra. Jasne javne poruke pomažu ljudima da razumeju šta treba da rade ako se njihov status promeni - ako se, na primer, nova varijanta protiv koje nisu vakcinisani počne širiti na njihovom području. Socijalna, medicinska i finansijska podrška dostupna je ljudima koji se iznenada nađu bez imuniteta.

Takođe postoji jasan sistem za osporavanje „neimunskog“ statusa. Oni koji ne mogu da se vakcinišu iz medicinskih razloga imaju mogućnost da koriste kućne testove ako žele da saznaju svoj status, ali im je inače dozvoljen puni pristup pod pretpostavkom da su zaštićeni tuđim imunitetom.

Za one koji odbijaju injekcije iz drugih razloga, brzi antigenski testovi ili testovi kod kuća su široko dostupni kako bi se utvrdio status imuniteta. Uglavnom prihvataju neprijatnost da to rade svakih nekoliko dana sa malo pritužbi.

Verovatnoća: Vrlo, vrlo mala, čak smešno mala.

2. Vakcinski aparthejd

Poslednji dani 2021. godine su u toku. Pandemija nikako nije gotova.

Imunitetske propusnice postale su uslov za ulazak u većinu javnih mesta i privatnih preduzeća. Neke od posledica su manje od idealne, ako ne i katastrofalne.

Strah od falsifikovanja otežao je dobijanje ovih sertifikata na papiru, ostavljajući ljude bez pametnih telefona nesposobnim za kretanje u društvu i pogoršavajući nejednakost u prihodima. Čak i najbogatiji mogu sebe da vide neočekivano isključenima: Loše tempirano ažuriranje telefona može da znači da neće imati kod sebe vidljivu propusnicu.

Početkom godine, političari poput Markusa Zedera, šefa nemačke pokrajine Bavarske i potencijalnog kandidata za kancelara, zalagali su se za propusnice, argumentujući da negiranje koristi onima koji doprinose društvu imunizacijom „nije dugoročno pošteno”, čak iako vakcine ne bi trebalo da budu obavezne.

Pa ipak, sada kada su te imunitetske propusnice svakodnevna stvar, vakcine su postale de fakto obavezne - barem za svakoga ko želi da može normalno da se kreće. Predviđeno je malo odredbi za ljude koji iz medicinskih razloga ne mogu da prime cepivo, zbog čega mnoge trudnice i osobe sa imunološkim poremećajima ne mogu da idu na posao ili posete velike delove gradova u kojima žive.

Pojavili su se kontrapokreti, okupljaju se antivakseri i tvrdokorni borci za zaštitu privatnosti u svojevrsnim podzemnim zonama “slobodnim od vakcine”, a pridružuju im se i retka preduzeća. To je dovelo ne samo do izbijanja novih klastera zaraza, već i do političkog nasilja. Pojačava se pritisak na vlade da proglase da su njihove zemlje postigle „imunitet stada“ i da se samo sve ponovo otvori.

Verovatnoća: Niska. Ovaj scenario je namerno hiperboličan, ali već se dešava rasplamsavanje političkih nemira. Krajem februara, demonstranti u Provansi nosili su žute zvezde sa oznakom „nevakcinisani“, prizivajući u sećanje oznake nametnute Jevrejima u oblastima pod kontrolom nacista.

3. Povratak u budućnost

Poslednji dani 2021.godine su u toku. Pandemija nikako nije gotova, ali vlade su uspostavile sisteme imunitetskih propusnica koji su široko prihvaćeni i od strane kompanija i od strane građana. Napokon, ljudi su toliko željni izlaza iz krize da su spremni da prihvate sve što je potrebno da se vrate u neki privid normalnog.

Jedina nevolja je u tome što je, s dolaskom zime, program već zastareo. Definicija „imuniteta“ zasniva se na najboljim pretpostavkama stručnjaka iz letnjeg perioda, kada su sistemi finalizovani. Ljudi su se vratili ponašanju onakvom od pre pandemije, ali nove varijante virusa su u porastu i vakcine gube svoju efikasnost brže nego što se očekivalo.

Vlade se utrkuju da izbace nove vakcine na tržište i ažuriraju svoje propusnice, ali u međuvremenu se bolnice pune, a nova zaključavanja počinju.

Verovatnoća: Sigurna opklada

4. Zakonski limbo

Poslednji dani 2021.godine su u toku. Pandemija nikako nije gotova. Imunitetske propusnice su se pokazale kao potpuni neuspeh.

Sada je lako smejati se Jutjub klipovima s početka godine, kada su političari poput britanskog premijera Borisa Džonsona propusnice opisali kao „novinu za našu zemlju“ koju treba razmotriti uprkos prigovorima „zapaljivih libertarijanaca“. Ti „zapaljivi libertarijanci“ bili su samo vrh ledenog brega.

Gledano retrospektivno, nije trebalo da bude iznenađenje da su ih svuda, gde god su usvajane imunitetske propusnice, odmah dočekali izazovi na sudu - i to uspešni.

Ispostavilo se da je bilo previse zakonskih začkoljica. Oni koji su se prijavili za propusnice dobijali suneke pogodnosti, poput bržeg ulaska na neka mesta, ali zakonske presude čine nepraktičnim zabranjivanje bilo kome - vakcinisanom ili ne - da ide tamo gde želi. Preduzeća se suočavaju sa zagonetkom: sprovoditi pravila o obaveznim propusnicama i rizikanje pravnih posledica, ili da budu otvorena za sve, a možda i da budu tužena ako se neko razboli.

Poput nošenja maski u nekim zemljama, propusnice za imunitet postale su oružje u kulturnim ratovima. Područja sa većim udelom etničkih manjina i imigranata vide agresivniju policijsku kontrolu mera.

jedina dobra strana je ta što se sada pitanja privatnosti mogu srediti na vreme za sledeću pandemiju.

Verovatnoća: Veoma visoka.

5. Potpuno nova gnjavaža

Poslednji dani 2021.godine su u toku. Pandemija nikako nije gotova, a sada postoji i nova briga.

Kada je reč o imunitetskim propusnicama, vlade su godinu započele glasnim obećanjima da će se koordinisati. Ali kako su se meseci vukli, sukobljeni interesi, pravne strukture, režimi privatnosti i politički kalendari značili su da je svaka od njih krenula svojim putem. Pa čak i unutar zemalja, nalet lobiranja tehnoloških konkurentskih kompanija proizveo je mnoštvo različitih šema.

Nekoliko različitih sistema je interoperabilno. Potrebna vam je jedna aplikacija za letenje nekom od aviokompanija iz određenog konzorcijuma, druga za odlazak na fudbalsku utakmicu i papirnata karta sa fotografijom da biste posetili omiljeni noćni klub. Pri svakom prelasku državne granice potreban je sasvim drugačiji skup aplikacija. Svaki režim ima različitu listu odobrenih vakcina ili drugačije definisan imunitet. Sve ove aplikacije su predmet falsifikovanja.

U međuvremenu, pojedine prodavnice i kafane iza ugla ne mogu da priušte tehnologiju za skeniranje vaše aplikacije, tako da se oni time ne zamaraju. Mnogi njihovi kupci nemaju pametne telephone, pa ih se to i ne tiče.

S druge strane, skupi restorani, skupe teretane i privatne škole primenu propusnica koriste kao marketinško sredstvo. Jako vakcinisana područja počinju da privlače više različitih vrsta investicija od onih područja koja izbegavaju sprovođenje vakcinacije.

Verovatnoća: Praktično neizbežno.

6. Zašto se truditi?

Poslednji dani 2021.godine su u toku. Pandemija nije gotova, ali kao da jeste.

Jedan od razloga zbog kojih je Svetska zdravstvena organizacija upozorila na imunitetske propusnice odnosno kovid pasoše ranije ove godine bila je nesigurnost oko toga da li će vakcine sprečiti prenos korona virusa.

Umesto toga, ispostavilo se da su vakcine visoko efikasne i u zaštiti svojih primalaca i u sprečavanju da zaraze druge. Dok vakcinisana javnost počinje da uživa u bezbrižnim, svi osim najžešćih antivaksera čekaju svoj red na dozu.

Zemlje nisu postigle imunitet stada, a nove varijante se i dalje pojavljuju s vremena na vreme - ali retko se ljudi razbole toliko da odu u bolnicu. Kao i kod običnog gripa, nekoliko osetljivih ljudi i dalje s vremena na vreme umire, a oni koji ne mogu da se vakcinišu nemaju sreće.

Nakon što prođe koketiranje sa imunitetskim propusnicama - i sve uključene političke, etičke, pravne i logističke prepreke - društvo odlučuje da je život sa drugim sezonskim virusom podnošljiviji od alternative.