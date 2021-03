Pasoš-potvrda o vakcinaciji protiv korona virusa radi slobodnog putovanja unutar Evropske unije biće predložen 17. marta i, ako bude usvojeno, važiće samo za vakcine čiju je delotvornost ustanovila Evropska agancija za lekove (EMA), potvrdila je evropska komesarka za unutrašnje poslove Ilva Johanson, a preneli su mediji.

Međutim, kako se dalje navodi, zemljama se ne brani da svoje građane vakcinišu bilo kojom vakcinom, ali da za slobodno kretanje unutar EU potrebna je potvrda samo o vakcinama određenih proizvođača, tačnije onih koje je EMA potvrdila.

Miodrag Popović, direktor Turističke organizacije Beograda ovu odluku o određivanju, koji su proizvođači vakcina poželjni za putovanje na određene destinacije, ocenio je kao skandaloznu.

-Moramo pre svega da kažemo da je turizam način žiovota, a ne samo privredna grana. Mešaju se međusobni odnosi, pre svega u političku konotaciju. Ovo je jedna odluka koja je blago rečeno skandalozna. Još 2019. godine iz Kine je doputovalo 180 miliona ljudi, pa računajte kolika je to potrošnja. Sve što prodajete stranom gostu je na neki način izvoz, a prodajete ga na licu mesta. Govorim o tržištima koja su velika i to su dobri potrošači gde god da dođi. Turci takođe vakciniše Kineskom vakcinom. Ukoliko ovakva odluka bude na snazi, u EU neće biti Turskih, Kineskih i Ruskih turista, a to znači i sušna godina – kaže Popović ukazujući da je turizam u celom svetu u velikom problemu zbog posledica pandemije korona virusa.

-Svi su u teškoj situaciji. Mi se takođe trudimo da očuvamo turizam na sve moguće načine. Ova odluka EU je potpuno neodrživa, previše ljudi živi i zavisi od ovog sektora – kaže Popović.

-Ova odluka na duže staze, čini mi se, biće neodrživa. U našoj regiji imate zemlje koje vakcinišu upravo kineskom i ruskom vakcinom, pa očekujem da Srbija ima značajan rast turista u izvesnom periodu – dodao je Popović.