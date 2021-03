POZIVAM KRIZNI ŠTAB DA RAZMISLI! Vesić iz Moskve: Poštovanje mera, vakcinacija i normalan život je način da izađemo iz krize, ne novim restrikcijama!

Sinoć sam doputovao u zvaničnu posetu Moskvi tako da, nažalost, neću moći da prisustvujem sednici Kriznog štaba koja se održava tokom jutra, napisao je Vesić na svom Fejsbuk profilu.

U Moskvi sve radi od ugostiteljskih objekata do privrede kao pre epidemije. Poštuju se zaštitne mere, nose se maske i vakcinacija je glavna tema u svim medijima. Imaju i oni stručnjake koji se bave epidemijom ali niko ne predlaže restriktivne mere svaki dan. Rade, štite se i vakcinišu se. Zato pozivam članove Kriznog štaba da razmisle o ekonomskim posledicama novih restrikcija. Koliko će ljudi ostati bez posla, da li će moći da hrane porodice i kako će se to odraziti na mentalno zdravlje stanovništva. Restrikcije nisu nigde dale rezultate pa neće ni kod nas a ostaviće za sobom ekonomsku pustoš. Ako ekonomija ne radi neće biti para za medicinsku opremu i vakcine što znači da će to uticati na zaštitu javnog zdravlja. Umesto što pričamo o restrikcijama hajde da se bavimo vakcinacijom. Koliko se ljudi vakcinisalo, kako da dođemo do onih koji se nisu prijavili za vakcinaciju i kako da zaštitimo stanovništvo. Poštovanje mera, vakcinacija i normalan život je način da izađemo iz krize. Ne novim restrikcijama.