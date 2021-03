Stefanović: Nastavićemo da rešavamo stambena pitanja pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović uručio je danas ključeve od stanova aktivnim i penzionisanim pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i udovicama preminulih pripadnika, u Velikoj ratnoj sali Starog Generalštaba. Stefanović je poručio da će država nastaviti da popravlja životni standard i rešava stambeno pitanje ljudi koji se bore za ovu zemlju i koji su joj posvetili život.

On je istakao da Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije moraju i mogu da vode brigu o svim pripadnicima, kako u aktivnom sastavu, tako i penzionisanim, ali i o porodicama preminulih kolega. - Svakako da država, zahvaljujući tome što je danas snažnija, može da uradi više i meni je zaista čast što mogu danas da poželim vama i vašim porodicama sreću za useljenje. Pored velikog projekta državne stanogradnje, kojim je svim pripadnicima snaga bezbednosti omogućeno da kupe stanove po znatno povoljnijim cenama od tržišnih, mi ćemo nastaviti da rešavamo i stambena pitanja za veliki broj ljudi koji na to imaju pravo. Oni su se borili za ovu zemlju, ceo život posvetili službi u Vojsci Srbije i na častan način otišli u penziju ili se i danas nalaze u redovima Vojske, a potrebno je da se njihovo stambeno pitanje reši – rekao je ministar Stefanović.

Ministar odbrane istakao je da je važno pokazati solidarnost prema ljudima koji su u vojsci proveli život koji nije bio lak, braneći slobodu našeg naroda, ali i da ljudi koji su i danas u službi u vojsci ne moraju da razmišljaju o tom aspektu svog života, već da mogu da se na poslu posvete sto posto.



- Potrudićemo se da pokažemo da to cenimo i pokušaćemo da se još više borimo i za one kolege koje to do sad nisu ostvarile, da i oni reše svoja stambena pitanja, jer je krov nad glavom važan za njih i njihove porodice– poručio je ministar Stefanović.



Čestitajući ukupno 24-oro pripadnika koji su danas dobili stanove, ministar Stefanović poželeo im je da ključevi koje im je uručio budu ključevi za bolju, sigurniju, uspešniju budućnost za njih i njihove porodice.

Među onima kojima su danas uručeni ključevi je i potpukovnik Goran Pavlović iz Sektora za materijalne resurse Ministarstva odbrane, koji ističe da danas rešio veoma važno životno pitanje za sebe i svoju porodicu.



- Veoma sam srećan i radostan što sam uspeo da uz pomoć Ministarstva odbrane rešim stambeno pitanje. Dobio sam dvosoban stan, u General Ždanovoj ulici na Novom Beogradu, na lepoj lokaciji – naglasio je potpukovnik Pavlović, izražavajući zahvalnost Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije jer je na ovaj način regulisao stambeno pitanje, što je veoma obradovalo i članove njegove porodice.

Vojni službenik Slavica Lužnik naglašava da je ovo za nju poseban dan i da je srećna što sa današnje svečanosti odlazi sa ključevima svog stana.

- Današnja dodela stanova potvrđuje da Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije brinu o svojim pripadnicima, o njihovom materijalnom statusu i poboljšanju njihovog standarda. Zadovoljna sam stanom koji sam dobila, a reč je o stanu u Nišu, od 40 kvadrata – istakla je Slavica Lužnik, koja je takođe, zahvalila Ministarstvu odbrane.



Inače, ovi stanovi u vlasništvu su Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i dodeljuju se u zakup na neodređeno vreme, po veoma niskim cenama, uz mogućnost njihovog otkupa.