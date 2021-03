Novi punktovi za vakcinaciju u Beogradu i Novom Sadu - VAKCINACIJA ASTRAZENEKOM BEZ ZAKAZIVANJA NA OVE DVE LOKACIJE

Nakon odluke Evropska agencija za lekove da je Astrazeneka bezbedna i efikasna, danas će u Srbiji otvorena dve nove lokacije u Beogradu i Novom Sadu.

Građani će moći da prime ovu vakcinu bez prethodnog zakazivanja.

Građani će moći da se vakcinišu u Hali 3 na beogradskom Sajmu i na punktu na Novosadskom sajmu. Prednost pri vakcinaciji imaće najstariji sugrađani.

- U ovom trenutku za one koji su izrazili želju mislim da imamo taman toliko vakcina. Imamo bar još milion i po do dva miliona ljudi koji žele da se vakcinišu, ali imaćemo još oko 1.300.000 vakcina uskoro, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć.

- Ako biste se sad prijavili u Nemačkoj, a imate 30 godina, bili biste vakcinisani u novembru.

- Mnogo smo truda uložili, zahvalan sam kineskim prijateljima, predsedniku Siju, Putinu, Džonsonu, ljudima iz EU, iz Indije, i Fajzer kompaniji koja je sa nama bilateralni ugovor napravila. Čestitam građanima Srbije!, poručio je Vučić.

Podsetimo, lekari apeluju na građane da se što pre vakcinišu u što većem broju, a dr Nebojša Lađević, direktor Centra za anesteziologiju i reanimatologiju UKS Srbije i koordinator anesteziologa u kovid sistemu je rekao da ko neće da se vakciniše, treba sam da snosi troškove lečenja ako se razboli od koronavirusa.

- Samo jedan dan lečenja u intenzivnoj nezi košta najmanje 1.000 evra, bez ruku kako se to kaže u narodu, to jest ne računajući plate i prekovremeni rad lekara i sestara. Mi smo sve ponudili da budete zdravi i da se preventivno zaštitite, i vi to ne želite. U redu, imam rešenje. Ako vam neko nudi da se besplatno vakcinišete, u situaciji koja je epidemiološki loša i kada postoji mogućnost da svojim ponašanjem ugrozite i svoj i tuđi život, i vi to nećete, onda ako se zarazite, sami snosite troškove lečenja. Zahvaljući našem sistemu zdravstva, i ne razmišljamo koliko šta košta, narod zna da dobija besplatno lečenje. I možda su ljudi i zato opušteni, misle: I tako ću da dobijem sve besplatno od države i besplatno će i da me leči. I teraju po svome. A to mnogo košta, kao što mnogo košta i kad se zatvore radnje, jer dosta ljudi nema prihode. Što pre se široko sprovede vakcinacija, to će se i ekonomija brže oporaviti, rekao je Lađević.