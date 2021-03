Nišlije nisu dobijale poštu MESEC DANA, a onda je otkriveno da je poštar dao otkaz i ODNEO POŠILJKE - MEŠTANI OPTUŽIVALI JEDNI DRUGE ZA KRAĐU PISAMA

Meštani niškog naselja Apelovac tokom čitavog februara nisu dobili poštu jer je poštar, čiji je reon taj deo grada, dao otkaz i iz samo njemu znanih razloga poštanske pošiljke odneo sa sobom!

Meštani nikakvu zvaničnu informaciju o tome šta im se desilo sa poštom nisu uspeli da dobiju, što ih je izrevoltiralo, naročito kad su saznali za neviđeni potez njihovog dostavljača pošte.

Iz "Pošta Srbije" je potvrđeno da je službenik, koji je bio angažovan na privremenim poslovima, svojevoljno prestao sa radom pre isteka ugovora, ali su naglasili da je "prema njegovoj izjavi" sve pošiljke prethodno dostavio. Apelovčani demantuju te navode i ističu da su se našli u velikim problemima, ne samo zbog računa, već i zbog drugih važnih pošiljki koje su netragom nestale.

Ljubiša Stojanović iz ulice Đorđa Krstića kaže da je čuo da je poštar bacio sve pošiljke i da smatra da zbog toga treba da odgovara.

- Nikakva pošta mi nije stigla u februaru, interesovao sam se i nezvanično saznao da je taj poštar svu našu poštu bacio. To je zaista neljudski, ako već nije hteo da završi posao, trebalo je da pošiljke vrati u poštu, da ih neko drugi razdeli. Zbog njegovog hira ne mogu da platim račune, svakog meseca se menja poziv na broj, pa ne mogu da upotrebim podatke sa starog, a plus kamatu moram da platim - kaže Stojanović.

Ogorčena je i njegova komšinica Slavica Rančić.

- Sad su mi se nagomilali računi. Od moje penzije od 20.000 dinara sve moram odjednom da platim, pa još i kamatu. Brinula sam se što računa nema, znate, mi penzioneri prvo to platimo, a posle koliko nam ostane. U čudu sam još, ovo se nikada do sada nije desilo, a još više me čudi da je taj čovek mogao da bude toliko neodgovoran - komentariše Slavica nesvakidašnji događaj.

Saša Kocić objašnjava da je svakog dana zavirivao u poštansko sanduče, ali da je bilo prazno.

- Pomišljao sam da nam pošta nije slučajno stavljena u tuđe sanduče, pitao sam komšije, koje su takođe potvrđivale da ništa nisu dobili. Jedan mi reče da je bio ubeđen da mu je komšija, sa kojim inače ne govori, ukrao poštu, te da je saznao da je on njega sumnjičio za isto. Strašno, zaista, naročito zato što račune plaćam elektronskom uplatom, a sada sam bio prinuđen da u vreme epidemije čekam u redovima da izmirim dugovano - priča ovaj Nišlija dok pokazuje prazno sanduče.

Ista situacija je i u Igmanskoj ulici gde živi Angelina Tričković.

- Uredno izmirujemo račune i mnogo smo se nervirali što ih u februaru nije bilo. Moj suprug je na internetu tražio račune, morao je da ih odštampa, pa da ide da ih plaća. Sramota, nemam šta drugo da kažem - kazala je Angelina.

Privatni preduzetnik Saša Jovanović iz Trsteničke ulice kaže da je imao mnogo problema jer mu nije stizala ni poslovna prepiska.

- Raspitivao sam se i mogu da posvedočim da čitavo naselje u februaru nije dobilo poštu. Saznao sam od poznanika koji radi u tom javnom preduzeću da je poštar dao otkaz i odneo poštu. Ne razumem kakvo je to ponašanje, pa valjda je trebao prvo da se razduži, a ne ovako. Ovo zaista treba neko debelo da plati - rekao je Jovanović.

"Pošta Srbije" navodi da su imali samo jednu telefonsku primedbu povodom ovog slučaja. Međutim, Apelovčani naglašavaju da nisu smatrali da im je dužnost da ovo javno preduzeće obaveštavaju o propustima njihovog službenika za čiji su rad odgovorni.