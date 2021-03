Miloš Vučević: Srbija beleži priliv mladih visokostručnih ljudi, za period od 2010 do 2019. godine

Upravo sam pročitao izveštaj koji svima nama usmerenim na poboljšanje uslova života i ambijenta u našoj zemlji zaista vraća osmeh na lice. Naime, po podacima iz istraživanja Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, rađenom za period od 2010 do 2019. godine Srbija je zabeležila priliv mladih visokostručnih ljudi, što se kosi sa uobičajenim navodima o „odlivu mozgova” iz naše zemlje!, napisao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević na Instagramu.

Sa izuzetnim zadovoljstvom ističem da Grad Novi Sad posebno prednjači u zadržavanju mladih zahvaljujući našim sjajnim fakultetima i profesorima na njima, sve boljoj infrastrukturi, ali, najvažnije, zahvaljujući jedinstvenoj mogućnosti da se baš u Novom Sadu ovi mladi profesionalci razviju i ostvare svoj puni kapacitet radom u prestižnim internacionalnim kompanijama koje smo doveli. Spisak je impresivan, u nasem gradu posluju prave moderne firme XXI veka kao što su Kontinental, Vega IT, Biosens, Snajder Elektrik, firme koje nude finansijske uslove daleko iznad proseka, ali i još mnogo važnije, one koje osposobljavaju naše mlade stručnjake da postanu potpuno konkurenti na međunarodnom tržištu rada. Obećavam da ćemo učiniti sve da ovaj spisak bude još duži i reprezentativniji, zbog čega ce još veći broj mladih doziveti našu lepu Srbiju i Novi Sad kao idealno mesto za život, rad i stvaranje porodice. Nećemo stati jer nemamo više prava na to. Nećemo stati jer smo previše vremena dosad izgubili. Nećemo stati, menjaćemo se još brže i napravićemo pravu zemlju za naše klince koji tek stasavaju! To je naša misija, za to živimo!Grad Novi Sad, napominje Vučević.