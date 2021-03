Sutra zaseda Krizni štab! TRI KLJUČNE MERE na stolu - oko jedne će se najviše LOMITI KOPLJA

Rad ugostiteljskih objekata, tržnih centara, uslovi za ulazak u Srbiju i analiza stanja u školama, biće glavne teme sutrašnje sednice Kriznog štaba. Žestoko suprotstavljeni stavovi očekuju se oko rada kafića i restorana, a kada je reč o školama, nema naznaka da će biti izmena sadašnjeg modela.

Od 9. marta, zaključno s jučerašnjim danom, u predškolskim ustanovama su od kovida-19 obolela 243 mališana, što je 0,108 odsto pozitivnih slučajeva od ukupno 22.4000 dece. Među zaposlenima 794 ima koronu, i to je 2,629 odsto. U osnovnim školama je obolelo 1.633 đaka ili 0,312 odsto od ukupno 52.4000 učenika, dok je među zaposlenima zaraženih 1.364 ili 1,967 odsto. U srednjim školama je bolesno 1.115 đaka ili 0,455 odsto, a zaposlenih 383, što je procentualno 1.082 oboleli.

U školskim ustanovama i prilikom donošenja novih mera, kako sada stvari stoje, ostaće sve isto. Predškolska deca idu u vrtiće, najmlađi od prvog do četvrtog u učionice, a svi ostali nastavu pohađaju onlajn.

Lome se koplja oko ugostiteljskih objekata

Najtvrđi stav Kriznog štaba očekuje se upravo sutra, i to oko otvaranja ugostiteljskih objekata i tržnih centara. Prema nezvaničnim najavama, tržni centri i nadalje najverovatnije ostaju zatvoreni, osim prehrambenih radnji i apoteka, za koje poslodavci moraju da omoguće rad. Najžešće suprostavljeni stavovi očekuju se oko ugostiteljskih objekata.

Medicinski deo Kriznog štaba je protiv otvaranja kafića i restorana, a predstavnici Beograda ponudiće modele za rad. Kako sada stvari stoje, doktori bi mogli da dozvole rad ugostiteljskim objektima, ali isključivo u baštama. Međutim, to praktično znači da neće svi moći da skinu katanac i deo ugostitelja će zasigurno insistirati na tezi da je to diskriminacija. Iako medicinski deo Štaba smatra da bi i to bilo velikodušno jer su kafići i restorani, kako navode, najveći rasadnici virusa, predstavnici Beograda nameravaju da predlože modele rada kako bi svi mogli da rade.

Tako je sve manje izvesno da će kafići i restorani biti otvoreni sa skraćenim vremenom već će biti predložena varijanta otvaranja uz posebne zabrane. Te mere bi određivale distancu i koliko ljudi može biti unutar objekta. Ograničenje će zasigurno biti veće od četiri kvadrata i u opticaju je varijanta od devet kvadrata.

Tokom dana je bilo malo malo izgledno da će medicinski deo Kriznog štaba pristati na potpuno otvaranje ugostiteljskih objekata, međutim, ukoliko bi se to dogodilo, zahtev pride bi zasigurno bio obavezno nošenje maski. Epidemiolog Predrag Kon rekao je jutros da otvaranje bašta jeste realan zahtev.

Dr Kon: Ja nosim masku i dok pijem kafu

- Glavno mesto nepoštovanja mera su ugostiteljski objekti, prvenstveno kafići i restorani. Svako ko uđe, nosi masku, a onda je skine na mestu gde sedi. Ja nosim masku i dok pijem kafu. Nije istina da to ne može da se sprovodi, isto važi i za jelo. Vi ako hoćete to da sprovodite, i te kako možete. Restorani su mesto dokazano naučnim istraživanjima kao mesto gde se najvše ljudi zaražavaju. Ne šire ugostitelji zarazu, već mesta okupljanja. Pevanje je važan faktor, kapljice mogu da idu i do 12 metara. Niko ne pokušava da peva s maskama - rekao je doktor Kon.

Ne odustaju ni predstavnici Beograda. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić iznova je istakao da je bolje dozvoliti kontrolisan rad nego da se ljudi okupljaju po stanovima i kućama koje je teže kontrolisati.

Čeka se odluka u uslovima za ulazak u Srbiji

Na sutrašnjem zasedanju trebalo bi da se donese odluka o uslovima za ulazak u Srbiju. Razlog više jer se bliži Uskrs i dolazak građana iz dijaspore.Premijerka Ana Brnabić još pre nekoliko dana najavila je da bi moglo da dođe do promena uslova na granici. Ona je najavila da će biti donet plan o testiranju svih koji ulaze u našu zemlju i na koji način će se to sprovoditi.

- Želja nam je da povećamo kapacitete, a posebno na granicama kako bi svi koji ulaze bili testirani. Videćemo da li će biti o trošku države ili tih ljudi, kao i da li će se praviti razlika između naših i stranih državljana - navela je premijerka.

Podsetimo, trenutno je na snazi mera po kojoj svi stranci, ali i naši građani koji ulaze u Srbiju moraju da imaju negativan nalaz na PCR testu (naši u suprotnom idu u desetodnevni kućni karantin). Međutim, ovo ne važi za one koji dolaze iz Crne Gore, BiH, Bugarske, Mađarske, Albanije i Severne Makedonije.Prema poslednjim nezvaničnim najavama, uslov za ulazak u Srbiju biće negativan PCR test ili potvrda o vakcinaciji, ali na osnovu koje se može videti da je putnik primio drugu dozu najmanje tri nedelje ranije.

Dodatnu bojazan, kada je reč o ulascima u našu zemlju, izaziva činjenica da su se pojavili novi sojevi virusa. Osim britanskog i brazilski, južnoafrički, koji mogu dodatno da naruše ionako tešku situaciju u zemlji. Zato je medicinski deo Kriznog štaba za pooštrene uslove koji bi se odnosili i na strane državljane i dijasporu.