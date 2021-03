AMS: Ograničenje na 80 kilometara na sat kod petlje Lapovo do 31. marta

Period sa zimskim uslovima vožnje se nastavlja, sem na području Vojvodine gde poslednjih dana nije bilo obilnijih padavina i gde je prohodnost puteva dobra jer su kolovozi uglavnom suvi, navodi AMS S u večeračnjem izveštaju o stanju na putevima i prelazima. U ostalim krajevima oblačno i hladno sa snegom, u nižim predelima ponegde i kišom.

AMS navodi i da će se od sutra do 31. marta od 7 do 17 časova, izvoditi radovi na autoputu u zoni petlje Lapovo, a za potrebe distributivnog centra Lidla, te da će zbog toga maksimalna brzina biti 80 km/h u oba smera. Od sutra do 10. aprila od 7 do 17 časova izvodiće se radovi na frezovanju i presvlačenju kolovoza asfaltom na deonici Markovac-Božurnja, kroz nasele Topola.

U zoni radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila. Sutra će od 8 do 17 časova zbog radova ozmeđu petlje Vrčin i petlje Mali Požarevac u smeru ka Nišu biti povremeno zatvorena preticajna ili vozna traka, a vozila ćesaobfraćati slobodnom trakom u zavisnosti u kojoj će se traci izvoditi radovi.

Na naplatnim stanicama vozila se ne zadržavaju, a isto je i na putničkim terminalima na graničmnim prelazima. Teretna vozila na graničnim prelazima čekaju i to 120 minuta na Batrovcima, Horgošu i Kelebiji, 60 minuta na prelazima Bačka Palanka i Sremska Rača, 180 na Šidu i 90 minuta na Gradini.