ODREĐENO JOJ HITNO LEČENJE: Dadilja koja je bebi davala bensedine NEURAČUNLJIVA! Tužilaštvo pokreće istragu protiv vlasnice sajta za bebisiterke

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su S. C. (1970) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Po nalogu Prvog osnovnog tužilaštva u Beogradu urađeno je psihijatrisko veštačenje koje je pokazalo da je S. C. neuračunljiva, navodi se u Tužilaštvu. Zbog toga će Tužilaštvo sudu, umesto optužnice, predložiti da bebisiterki odredi meru obaveznog lečenja.

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da joj je, po nalogu tužilaštva, određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati. U saopštenju se podseća da se događaj desio 09. marta i da je dadilja u dva navrata dala lek za smirenje detetu starosti 4,5 meseci, zbog čega je kod deteta nastupilo trovanje.

Nakon saslušanja okrivljenoj S. C. je na predlog Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, rešenjem sudije za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu dana 10.03.2021. godine određen pritvor u trajanju od 30 dana.

U dokaznom postupku tužilaštvo je saslušalo okrivljenu, ispitalo u svojstvu svedoka roditelje deteta, kao i B. V. koja je vlasnica sajta „Bebisiterka.rs“ preko koga su roditelji radno angažovali dadilju, zatim je pribavljena medicinska dokumetacija od Instituta za mentalno zdravlje Beograd i Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ a u vezi dugogodišnjeg lečenja okrivljene S. C, te je naloženo komisijsko neuropsihijatrijsko veštačenja kojim je utvrđeno da je okrivljena S. C. bila neuračunljiva u vreme izvršenja krivičnog dela, kao i komisijsko toksikološko-medicinsko veštačenje telesnih povreda nastalih kod deteta kojim je utvrđeno da se stanje u kome se nalazilo dete nakon što mu je okrivljena S. C. u dva navrata dala lek za smirenje „Diazepam“, može kvalifikovati kao teška povreda zdravlja, navodi se u saopštenju.

Nakon sprovedenih dokaznih radnji, a zbog postojanja opravdane sumnje da je okrivljena S. C. učinila protivpravno delo zakonom predviđeno kao krivično delo Zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je dana 25.03.2021. godine protiv okrivljene S. C. podnelo Prvom osnovnom sudu u Beogradu Predlog za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi dok za to postoji potreba, kao i meru bezbednosti Zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Takođe, tužilaštvo je formiralo predmet protiv B. V. zbog postojanja osnova sumnje da je učinila krivično delo Neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću, s obzirom na to da je ista oglasila sajt „Bebisiterka.rs“ preko koga je posredovala između roditelja i dadilja, koju je uslugu naplaćivala, a u kom predmetu će preduzeti sve radnje radi utvrđivanja da li se u radnjama sada osumnjičene B. V. stiču elementi krivičnog dela Neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću ili bilo kojeg krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.