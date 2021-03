Brnabić: Do kraja 2022. godine digitalizacija svih škola

Plan vlade je da do kraja 2022. godine završi kompletnu digitalizaciju škola, odnosno da sve škole budu povezane na internet, i to ne samo računarski kabineti, već sve učionice, i da sve škole imaju digitalne ucionie i udžbenike, izjavila je premijerka Ana Brnabić.

Brnabić je podsetila da je vlada 2017. godine krenula u kompletnu digitalizaciju obrazovanja, i u povezivanje škola na brzi internet, uvođenje digitalnih učionica i udžbenika.

To onda otvara prostor da lokalne samouprave, poput inicijative koju je pokrenuo zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, same kupuju tablete za učenike i time doprinesu drugačijem metodu obrazovanja osnovaca, rekla je Brnabić odgovarajući na pitanje poslanika SDPS-a Branimira Jovanovića, može li se po ugledu na takvu inicijtivu Beorgada, uraditi slično i u drugim lokalnim samoupravama.

Brnabić je rekla da će vlada obezbediti da na celoj teritoriji Srbije sve škole imaju iste uslove bez obzira koliko su udaljene, koliko su male i da svaka bude povezana na internet.

"A, onda ćemo videti sa lokalnim samoupravama kako da obezbedimo stalno zanavljanje opreme. To je velika investicija", rekla je Brnabić.

Ona je zahvalila poslanicima što su podržali ratifikaciju kredita sa EIB za povezane škole, vredan 65 miliona evra.

"To ćemo investirati u to sva deca imaju jednake uslove i to nešto bolje od onih u najvećem broju zemalja EU", rekla je Brnabić.

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović navela je da je uvođenje širokopojasnog interneta u ruralnim područjima letos odabran kao jedan od ključnih projekata za kandidaturu za Ekonomski investicioni plan za Zapadni Balkan.

"To su velika sredstva, ali je traženo da budu ključni projekti koji će ići, ne samo u razvoj infrastrukture, već i ukupno u jedan inkluzivni rast, u vremenu u kojem se menja obrazovanje i u kojem decu moramo da spremamo za budućnost, da jednom budu konkurentna na evropskom i svetskom tržištu rada", rekla je Joksimović.

Precizirala je da je 76 miliona evra ukupna vrednost projekta, a da se najvći deo finansira iz granta EU, i manjim delom iz kredita EBRD.

Podsetila je da je u januaru sa ministarkom telekomunikacija potpisala prvih 1,7 miliona evra za pripremu projektno-tehničkoj dokumentaciji.

"To je projekat koji će omogućiti da svaki đak, gde god da živi, ima pristup internetu, bez kojeg nema razvoja ekonomije, niti usklađivanja našeg sa evropskim tržištem", rekla je Joksimović i dodala da se uveliko radi na pripremi projekto-tehničke dokumentacije.

Ministar prosvete Branko Ružić rekao je da je to Ministarstvo u ovoj godini opredelilo 720 miliona dinra za besplatne udžbenike, što je obuhvat od 25 odsto od ukupnog broja učenika.

Pored toga, izdvojeno je 760 miliona za besplatne digitalne udžbenike, što je opet četvrina ukupnog broja đaka.