PRETILA DA ĆE JOJ SIPATI DOMESTOS U KAFU I OTROVATI JE? ŠOK TUŽBA ZA MOBING potresa Čačak!

Sedmoro, od ukupno 11 radnika Crvenog krsta, u Čačku je Višem sudu podnelo tužbu protiv sekretarke ove humanitarne organizacije u gradu na Moravi Biljane Davidović - za mobing, odnosno zlostavljanje na radu.

Svetlana Ružičić, Perica Pantelić, Radmila Gavrilović, Snežana Spasojević, Olja Vukićević, Nataša Lazović i Rada Radoš, koje zastupa čačanski advokat Ivan Ćalović - za pretrpljene duševne bolove, te povredu časti, ugleda i prava ličnosti - od Biljane Davidović zahtevaju iznos od po 250.000, ukupno 1,75 miliona.

U tužbi se navodi da o višegodišnjoj torturi svedoči psihijatrijska dokumentacija...

Tužilja prvog reda Svetlana Ružičić tvrdi da je sve počelo kada je potpisala ugovor o radu, još 2010. Tada joj je, navodno, Davidovićeva rekla da ju je ona zaposlila i da to radno mesto košta 4.000 evra. Pa, s obzirom na to da nije platila, zauzvrat treba da špijunira kolege i sve to prenosi njoj koja je glavna u ustanovi. Ispostavilo se, međutim, da ona to nije radila, pa je sekretarka počela da joj uliva strah od kolega - tvrdeći da će joj u kafu sipati "domestos" i otrovati je. Tužilja tvrdi da je bila preplašena i sve do 2016. ni sa kim na poslu nije kontaktirala, a zlostavljanje Biljane Davidović je nastavljeno sve do dana podnošenja tužbe...

Davidović smatra da je tužba neosnovana - Pročitala sam tužbu i smatram da je neosnovana, što ćemo dokazivati u sudu. Imam veliko poverenje u pravosudne organe ove države, očekujem da će u zakonskom roku sprovoditi postupak i utvrditi da mobinga nije bilo - napisala je u kratkom odgovoru Biljana Davidović.

Perica Pantelić tvrdi da je bio žrtva takozvanog mobinga praznog stola, jer mu Biljana Davidović nije dozvoljavala da išta radi, a onda zamerala na neaktivnosti. I, bio je primoran da sedi u hladnoj kancelariji jer je peć isključena zbog štednje struje, a nije izostajala ni salva uvreda zbog kojih se, kaže, osećao omalovaženo, degradirano i manje vredno...

Snežanu Spasojević i Olju Vukićević sekretarka je - piše u tužbi - ponižavajuće optuživala da ne održavaju ličnu higijenu, a Nataši Lazović se od 2010. svetila zato što, zbog bolesti majke, nije mogla da joj učini privatnu uslugu. Zato je drugu koleginicu, Radmilu Gavrilović, naterala da je proverava telefonskim pozivima i njenom suprugu "servira" priču o vanbračnoj vezi. Biljana Davidović je, navodno, širila glasine da je Radmila Gavrilović makro Nataši Lazović, koju je pokupila sa Ibarske magistrale, a ona se švaleriše sa jednim kolegom...

Slične stvari su se događale i tužilji Radi Radoš, kojoj je zamerano čak i to kako izgleda prilikom uručivanja humanitarne pomoći...Radnici se, ipak, pitaju ko će im - ukoliko dobiju spor - platiti odštetu.

Jer, tužba je naslovljena na Biljanu Davidović kao pravnog zastupnika Crvenog krsta u Čačku, a ovu društvenu organizaciju većim delom - sa oko 24 miliona godišnje - finansira lokalna samouprava.