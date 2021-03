SUTRA PADA ODLUKA O POPUŠTANJU MERA: Kafići i restorani se otvaraju i radiće DO 22 SATA?! Evo koja opcija je NAJREALNIJA

Sednica Kriznog štaba, po svemu sudeći, biće održana sutra. Pitanje koje se postavlja pred svako novo zasedanje je da nas čekaju nove mere ili eventualno popuštanje postojećih. Kakvo je stanje uoči novog preseka? Da li je realno da dođe do nekih promena i koje bi to promene mogle biti?

Epidemiološka situacija u Srbiji već duže vreme je alarmantna, o čemu govore i lekari, ali i statistički podaci. Skoro svaki dan broj zaraženih je oko 5.000, broj umrlih veći od 35, a doktori upozoravaju da u bolnicama za nove pacijente mesta da skoro i nema, kao i da zbrinuti uglavnom imaju tešku kliničku sliku.

Međutim, izjava premijerke Ane Brnabić ulila je nadu mnogim ugostiteljima i privrednicima koji već duže vreme drže katanac na vratima svojih objekata. Kako je rekla, stvorili su se uslovi da se popuštanje mera sagleda, ali epidemiolozi su mnogo oprezniji u svojim ocenama.

Šta kaže medicinski deo Kriznog štaba?

Članovi medicinskog dela Kriznog štaba skoro da su saglasni da nije vreme za popuštanje mera. Jedini koji je ostavio mogućnost da se bar delimično to i dogodi je profesor dr Branislav Tiodorović.

- Ako bi se popuštalo sa merama koje se odnose na ugostitelje, važno je reći da bi to trebalo da se odnosi na bašte, jer na otvorenom manji je rizik od zaražavanja, ali uz maksimalno poštovanje mera - rekao je Tiodorović.

Međutim, Tiodorović je upozorio da trenutno imamo visok broj pozitivnih, obolelih, hospitalizovanih i umrlih, što je argument u prilog tezi lekara da još nije vreme da se mere popuste. Čak, Tiodorović smatra da je moguće da nedelju dana posle katoličkog Uskrsa možemo očekivati još jedan talas korone.

Njegov kolega dr Predrag Kon izjavio je juče da ne veruje da će mere biti ublažene sledeće nedelje, a da bi razgovori o ublažavanju mogli da počnu kada počnu da opadaju brojevi, pre svega procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih.

- I dalje imamo veći priliv pacijenata u bolnice nego odliv. Aktivnost virusa je veoma visoka, treba biti oprezan prilikom razmišljanja o popuštanju. Sledeće nedelje će sigurno biti razgovora o tome ako brojevi počnu da opadaju, ali realno je da toga neće biti - rekao je Kon.

Razgovore na temu mera najavio je i dr Srđa Janković. On je pre nekoliko dana rekao da će na narednoj sednici "sigurno razmatrati o popuštanju", ali upozorio da bi i oštrije bile opravdane jer je epidemiološka situacija u Srbiji u ovom trenutku teška.

- Mi smo predlagali još oštrije mere. Na kraju smo dobili ove, koje su sprečile katastrofu. Ne mogu da naglasim koliko je situacija ozbiljna. Sada je teža nego u decembru, preopterećenje sistema je došlo na alarmantan nivo - rekao je.

Šta kaže ekonomski deo Kriznog štaba?

Sa druge strane, ekonomski deo Kriznog štaba već neko vreme zastupa tezu da bi trebalo olabaviti mere, bar kada je reč o ugostiteljima. Njihov argument je jasan - korona nije samo zdravstvena, već i ekonomska kriza. Jasno je i šta će tražiti na predstojećoj sednici Kriznog štaba.

- Predložiću u ponedeljak na Kriznom štabu da ugostitelji rade do 22 sata, jer je bolje da rade duže. Bolje da ljudi budu u ugostiteljskim objektima gde postoje mere i gde ih kontrolišu inspekcije, nego na kućnim žurkama. Mislim da svi treba da rade, srećan sam što rade svi sem ugostitelja i tržnih centara… - rekao je juče zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić odgovarajući na pitanja novinara u “Belexpo centru”.

On je i prethodnih dana jasno iznosio svoj stav.

- Zamislite koliko ljudi radi u nekoj fabrici ili državnoj upravi. Prema tome, nije pošteno reći da se korona širi samo u restoranima ili kafićima i donositi mere koje su samo medijski atraktivne. Priče da će kafići raditi samo do 14 sati su gluposti i bolje da ne rade uopšte jer svi znamo da se glavni promet u njima dešava posle 17 časova. Drugo, pitanje je koliko njih će uopšte želeti da se otvori. Moramo da radimo i to ne do 20 nego do 22 časa, uz striktno poštovanje mera - rekao je Vesić.

Koje su opcije?

Čini se da je za sada najrealnije da, ukoliko dođe do bilo kakvog popuštanja mera, to bude otvaranje bašta ugostiteljskih objekata, o čemu je pričao i dr Tiodorović i predstavnici Beograda.

I uoči poslednje sednice Kriznog štaba, prema saznanjima medija, predstavnici grada razmatrali su modele za rad ugostiteljskih objekata. To se odnosilo isključivo na bašte kafića i restorana.

Jedina stvar u kojoj se svi slažu

Za sada, samo jedna stvar je izvesna - svi članovi Kriznog štaba slažu se da je jedino trajno rešenje kolektivna imunizacija.

Prema jučerašnjim podacima, ukupnan broj vakcinacija građana Srbije iznosi 2.300.436, od čega je 918.905 broj revakcinacija.

Tokom jučerašnjeg dana na beogradskom Sajmu i u Belexpo centru vakcinisan je i veliki broj stranih državljana, a više o njihovim iskustvima možete pročitati u posebnoj vesti.