NAREDNIH DANA PROLEĆNO VREME, ALI NAM ONDA STIŽE JOŠ JEDAN TEMPERATURNI OBRT! Poznati meteorolog otkrio šta nas sve čeka!

Prolećne temperature su obeležile prethodne dane, a meteorolog Marko Čubrilo izneo je svoja predviđanja o vremenskim prilikama za period pred nama.

On je i za naredne dana na svojoj Fejsbuk stranici najavio "pravo proleće".

- Jutra će biti vedra i prohladna, ponegde još uz pojavu magle i slabog, uglavnom prizemnog mraza i to najčešće u kotlinama i duž visoravni, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo vreme. U prvom delu nedelje dnevni maksimum od oko 14 na krajnjem severoistoku i istoku do oko 22 na jugozapadu regiona, dok će drugom delu nedelje nad celim regionom maksimumi biti od 16 do 23 stepena uz slab južni vetar - navodi Čubrilo.

Ipak, ponovo su moguće i nešto niže temperature.

- Narednih 4-5 dana donose pravo proleće, zatim je moguće jače pogoršanje, zahlađenje i brdsko-planinski sneg da bi vrlo brzo posle njega ponovo otoplilo - najavljuje Čubrilo.

U ponedeljak se očekuje promenljivo oblačno vreme uz slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni vetar. Najniža temperatura od 1 do 6 stepeni, najviša od 14 do 19, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U utorak na jugu i istoku mestimično sa slabom kišom. Najniža temperatura od 2 do 8 stepeni, najviša od 15 do 20. Isto i u sredu, s najnižom temperaturom od 3 do 10, najvišom od 16 do 20 stepeni.

Od četvrtka promenljivo oblačno, u petak i za vikend mestimično sa kišom, a više padavina očekuje se u Vojvodini, navodi se na sajtu RHMZ, a prema mesečnoj prognozi za Srbiju čini se da će se kišno vreme protegnuti do sredine aprila.