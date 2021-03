RUŽIĆ ZA PINK: Škole nisu mesto transmisije virusa, ali treba voditi računa (VIDEO)

Ministar prosvete Branko Ružić ocenio je da prelaskom i starijih osnovaca na onlajn nastavu, prethodnih dana došlo jd do blagog pada broja inificiranih među nastavnim i vannastavnim osobljem.

- Deca se još uvek zaista retko zaražavaju, ali je svakako važno da znamo da transmisije virusa škole nisu bile niti su mesto - ističe Ružić za Pink.

- Evidentno je da su brojke upozoravajuće i ako sagledamo opštu populaciju, moramo voditi računa i o tome - dodaje Ružić.

Govoreći o slabom odzivu studentske populacije na vakcinaciju, on ističe da je prirodno da mladim ljudima to nije prioritet ali i apelovao da to učine kako bi zaštitili sebe i svoje roditelje.

-U Beogradu imamo više od 100.000 studenata, a u domovima ih je trenutno oko 6.000. Tamo nije dolazilo do transmisije virusa ali je vakcina civilizacijska tekovina i jedini način da se izborimo sa pandemijom - rekao je ministar.

Kako kaže, od 145.000 zaposlenih u prosvetnom sistemu Srbije, oko 45.000 njih je "što prijavljeno, što vakcinisano" protiv koronavirusa.