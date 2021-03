Pukovnik u penziji Ljuban Karan za TV Vesti govorio je o dokumentima koja bi mogla da budu od velikog značaja za Srbiju. On je istakao da bi to bili dokazi kako Jugoslavija nije bila zemlja u kojoj je živeo genocidan narod, za šta je najčešće i osuđivana u kako je on istakao, stranim medijima.