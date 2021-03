SLEDI TEMPERATURNI ŠOK! Tokom 72 sata smenjivaće se kiša i sunce, čeka nas i najtopliji dan i GRMLJAVINA I PLJUSKOVI

U Srbiji će narednih dana biti pravo prolećno vreme, ali brzo će se stvari preokrenuti. Od najtoplijeg dana u nedelji do kiše i grmljavine deli nas samo 72 sata.

Živa u termometru skače krajem nedelje, tačnije u petak, kada nas očekuje čak 24 stepena, ali već u subotu i nedelju biće nam potreban kišobran i kabanica.

Po danima, vreme će izgledati ovako:

U sredu će biti umereno do potpuno oblačno, povremeno sa sunčanim intervalima, dok se na jugu i jugozapadu očekuje slaba kiša. Krajem dana i tokom večeri sledi smanjenje oblačnosti, pa se u toku noći očekuje uglavnom vedro. Minimalna temperatura biće od 0 do 8 stepeni, dok je maksimalna dnevna od 15 do 19 stepeni. Beograd će biti najtopliji grad sa 18 stepeni.

Četvrtak

U četvrtak, vreme će biti slično onom u sredu, sa maksimalnom temperaturom do 22 stepena, dok će u Beogradu biti 20 stepeni.

Petak

U petak veoma toplo. Pre podne biće suvo, a posle podne i uveče očekuju se pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 20 do 24 stepena, a u Beogradu do 23.

Kišovit vikend

Već sa prvim danom vikenda, vremenske okolnosti se menjaju. Sunce menja kiša i povremeni pljuskovi sa grmljavinom.

Najave meteorologa za vikend su umereno do pretežno oblačno i svežije, ali temperature neće mnogo padati. Maksimalna temperatura u subotu od 15 do 20 stepeni, a u Beogradu za par stepeni hladnije nego prethodnih dana, te će u prestonici biti maksimalna temperatura do 17 stepeni.

Drugog dana vikenda, na severu, očekuje se uglavnom suvo, sa temperaturom do 15 stepeni, dok će u Beogradu biti 13 stepeni, naveo je Đorđe Đurić, meteorolog.