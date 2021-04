Porodica nestale devojčice apeluje da svako ko je primeti ili ima bilo kakvu informaciju pozove.

Devojčici Ani (13) iz Kragujevca se gubi svaki trag 21. marta, kada je samovoljno napustila Centar za razvoj usluga socijalne zaštite “Kneginja Ljubica”.

Društvenim mrežama se širi apel za pomoć, sa brojem telefona na koji je potrebno javiti svaku informaciju koja može pomoći u potrazi za njom. (064/2171852)

Njen otac, Miloš, je ispričao kako je devojčica nestala, te da li je saznao nešto o njoj od trenutka nestanka.

– Ona nije nestala od kuće, već je bila u Prihvatilištu, a danas je već 12-ti dan kako nije kod kuće. Tamo sam je odveo kako bi neko stručno lice popričalo sa njom, jer je počela da se viđa sa jednim dečkom koji ima oko 18 ili 19 godina. Bio sam protiv toga i nisam želeo da moje dete bude tako sa nekim, da napusti školu ili da prosi. Ako sam ja nepismen, nisam želeo da i ona bude – kaže Miloš.

Otac objašnjava da je dete odveo u Prihvatilište kako bi joj pomogao i odgovorio od viđanja sa tim dečkom. Prema njegovim rečima, to je uradio jer je bio nemoćan i nije mogao da utiče na svoje dete. Takođe je naveo da on i žena imaju određene zdravstvene probleme, a on puno radi kako bi uspeo da prehrani porodicu.

Nakon što je ćerku odveo u Centar za razvoj usluga socijalne zaštite rekao im je da su oni odgovorni za nju i doneo joj stvari, kao i knjige, kako bi pohađala školu bez problema. Kasnije je saznao da je Ana pobegla upravo odatle sa istim dečkom.

– Taj dečko je kod mene u naselju, viđam njega i njegovu porodicu svaki dan. Rekao sam policiji za njega, a oni su mu rekli da ne sme da bude u kontaktu sa njom – objašnjava otac.

Anin dečko se u par navrata obratio Milošu, a po svemu sudeći, bilo mu je jasno da njen otac ne podržava njihov odnos.

– Rekao mi je da će da skupi porodicu da dođu da me biju, da mi pale kuću. Viđao sam ga, al’ su mi bile vezane ruke, ne smem da se bijem sa nekim zbog zakona – objašnjava Miloš.

Nakon Miloševog objašnjenja, novinari su kontaktirali i Centar za razvoj socijalne usluge “Kneginja Ljubica”. Direktorka Snežana Stevanović je objasnila kada je i kako devojčica otišla iz njihove ustanove.

– Devojčica je prema uputu Centra za socijalni rad bila smeštena kod nas, a 20. marta je samovoljno napustila Prihvatilište i nije se vratila . Mi nismo ustanova koja je zatvorenog tipa, u skladu sa Programom rada usluge pružamo stručnu podršku deci i mladima – kaže direktorka Stevanović.

Ona je dodala i da je devojčica tokom boravka u njihovoj ustanovi pohađala Online nastavu.

Roditelji nestale devojčice kao i nadležni iz Centra se nadaju da će policija uspeti da je pronađe i da je vrati kući. Ukoliko imate bilo kakvu informaciju pozovite i pomozite (064/2171852) u potrazi.