Đorđe Vukićević je dao kapitensku traku Kristijana Ronalda na licitaciju za lečenje Gavrila Đurđevića.

Vatrogasac spasilac Vatrogasno spasilačke brigade Beograd Đorđe Vukićević (28) preko noći postao je heroj u Srbiji. Iako i sam njegov poziv znači da se bavi poslom spašavanja ljudi u teškim sutuacijama, sada je to uradio na nešto drugačiji način.

Naime, kapitensku traku Kristijana Ronalda koja je završila na travi stadiona „Rajko Mitić“, prvi je uočio upravo on. U tom trenutku je bio na dežurstvu, a u dogovoru sa komandirom odlučio je da je uzme. Odmah je, kako kaže, znao šta će uraditi sa njom.

Mladić u sredini je upravo Đorđe, a popred njega su roditelji malog Gavrila. Roditelji, kako navode, Đorđu duguju neizmernu zahvalnost.

- Danas smo upoznali Đorđa Vukićevića, vatrogasca čijom inicijativom je kapitenska traka Kristijana Ronalda završila na licitaciji za našeg Gavrila. Što zbog same trake, što zbog lažnog licitiranja ogromnih suma, oko nje se podigla velika prašina i bila je glavna tema zadnjih dana, kao i naša priča o Gavrilu i njegovoj bolesti. Neizmernu zahvalnost dugujemo ovom čoveku kao i njegovim kolegama na nesebičnom gestu koji je uradio za našeg Gavrila ❤️ Zahvaljujući svemu što se izdešavalo, iako gorak ukus u usima zbog nade koju smo imali da će možda novac biti skupljen, naša priča se raširila gotovo do svakog čoveka Srbije i učvršćeni su temelji koje postavljamo a do cilja ćemo stići još brže ❤️ Naravno, dugujemo zahvalnost i svima vama koji ste uz nas od samog starta i što ćete biti uz nas. Borimo se do kraja, do 2.5 miliona - piše na Instagram stranici "Za Gavrilovu pobedu", uz fotografiju vatrogasca i Gavrilovih roditelja.

Podsetimo, nakon što je Ronaldo u besu bacio kapitensku traku na travnjak, podigao ju je Vukićević.

- Taj Ronaldov potez u nervozi doveo nas je do toga da je bacio kapitensku traku. Pitao sam komandiru mogu li da je uzmem, on se saglasio i, čim sam uzeo traku, došao sam na ideju da to bude naša mala pomoć Gavrilu – kaže Vukićević za Pink.

Ideja za pomoć se, kako dodaje, javila pre nego što je stigao na stadion.

- Dok sam dolazio na posao video sam reklamu za malog Gavrila i rekao sam da, ako uspem da dobijem bilo šta na meču, da bih dao u humanitarne svrhe. I, eto, desilo se – kaže vatrogasac.

Sve je krenulo po planu, ali je akciju neko pokušao da sabotira. Određene osobe počele su da šalju sramotne lažne ponude koje su dostigle čak 10 miliona evra.

Gavrilu je potrebno ukupno 2.5 miliona evra. Dosada je skupljeno oko 500.000 evra, dakle petina te sume.