Uživajte još danas u lepom vremenu, sledi nam POGORŠANJE: Srpski meteorolog najavio veliku promenu i DRASTIČAN PAD TEMPERATURE (FOTO)

Za vikend će biti hladnije i za više od 10 stepeni.

Kako je najavio meteorolog Đorđe Đurić, pored pravog prolećnog vremena u kome smo ovih dana uživali, već sutra nam sledi nova promena vremena. Za vikend nas očekuje pogoršanje i drastičan pad temperature.

– U Srbiji danas sunčan i pravi prolećni dan. Maksimalna temperatura od 18 na jugu i istoku do 24 na severozapadu Srbije, u Beogradu do 22 – rekao je srpski meteorolog.

Đurić navodi da nas sutra očekuje promenljivo oblačno, toplo, sparno i nestabilno sa kišom i sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U Vojvodini će tokom dana biti uglavnom suvo, a duvaće slab do umeren severozapadni vetar, tokom dana u zoni pljuskova pojačan, povremeno i jak.

Minimalna temperatura sutra biće od 4 na jugoistoku do 12 stepeni na severozapadu Srbije i u Beogradu, maksimalna dnevna od 18 do 22, a u Beogradu do 20 stepeni.

– Dakle, petak nam do kraja dana i večeri donosi prodor hladnog fronta – ističe Đurić.

Tako nas u subotu očekuje novo jače naoblačenje sa severozapada Srbije, ali i zahlađenje sa kišom, na jugu i jugoistoku sa pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura u subotu od 8 na zapadu do 18 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije, krajem dana i u tim predelima u osetnijem padu, piše Objektiv.

U nedelju se na visini očekuje premeštanje ose doline, uz prodor još hladnijeg vazduha sa severa, najavljuje srpski meteorolog. Biće umereno do pretežno oblačno i veoma hladno sa kišom, u planinskim predelima sa snegom. Uslova za susnežicu biće ponegde i u nižim predelima na jugu Srbije.

Maksimalna temperatura u nedelju od 5 na jugu do 11 na severu i istoku Srbije, u Beogradu za vikend do 10 stepeni.

U ponedeljak oblačno i dalje veoma sveže sa kišom, na planinama sa snegom. Tokom dana sa severa razvedravanje. Maksimalna temperatura od 8 na jugu do 14 na severu Srbije.

Kako navodi Đorđe Đurić u utorak nas očekuje sunčano i toplije, samo još u toku jutra na jugu i jugoistoku sa slabom kišom. Temperatura će biti do 20 stepeni. Od srede ponovo promenljivo i svežije.