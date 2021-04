TRI OPCIJE ZA RAD UGOSTITELJA! Krizni štab danas raspravlja o gorućoj temi, evo od čega zavisi popuštanje mera

Premijerka Ana Brnabić najavila je da će biti razmatrano potencijalno popuštanje mera, budući da se vidi stagnacija u broju novozaraženih.

Prema nezvaničnim informacijama, trenutne opcije su otvaranje kafića sa skraćenim radnim vremenom, otvaranje samo bašti kafića uz stroge kontrole ili da situacija ostane nepromenjena do sredine sledeće nedelje.

Pojedini članovi Kriznog štaba smatraju da se kafići ili bašte uz mere kontrole mogu otvoriti i tvrde da u Kriznom štabu postoji volja za to.

- Govori se o distanci, broju ljudi za stolom, maskama koje moraju da se nose gotovo sve vreme, ograničenom broju gostiju... Ipak, ništa nije definitivno rešenje i nadam se da će ga biti na današnjoj sednici - kažu iz Kriznog štaba.

Potrebno je postići dogovor kako bi uopšte poštovanje mera bilo kontrolisano.

- Hoće li biti dovoljno inspektora koji će svakodnevno šetati i kontrolisati broj ljudi u baštama ili će to biti na drugačiji način, to je pitanje. Neki se zalažu za paprene kazne ako se propisana mera u objektu ili bašti prekrši, da kazne budu iste kao i kada se prave korona žurke. Ako taj dogovor danas uspe, otvoriće se bašte. Druga varijanta je neko skraćeno radno vreme kafića, do 14 časova - kažu iz Kriznog štaba.

Podsećaju da nije mali broj onih iz Štaba koji smatraju da nikako nije trenutak za otvaranje kafića, jer su brojke i dalje visoke.

- Oni razumeju privredu, ali smatraju da je gužva u bolnicama i dalje prevelika i da je otvaranje kafića sada nedopustivo. Smatraju da nema garancije da će se mere poštovati da će na kraju opet doći do povećanja broja zaraženih i štete da sve - kažu nezvanično iz Štaba.

Kako je juče naveo izvor, u ovom trenutku lekari izbegavaju da preuzmu na sebe odgovornost otvaranja kafića, jer smatra to rizičnim.

- Ako se zaključi da bi bašte pod kontrolisanim uslovima bile manji rizik za zarazu nego da sve bude zatvoreno i da se ljudi skupljaju kod kuće, tako će i biti. Ali, prema ovome što sada vidimo, teško da će to biti slučaj - rečeno je juče iz Štaba.

Da podsetimo, član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa Branislav Tiodorović rekao je da su kovid bolnice "zatrpane" pacijentima i da nije vreme za popuštanje mera, ocenivši da ne može ništa da se menja dok situacija ne počne da se smiruje.

Kako je još naveo, razmišlja se o otvaranju bašti kafića, gde bi važila posebna pravila, na primer da po osobi treba da se odvoji devet kvadratnih metara. Tiodorović je ocenio i da Kriznom štabu za borbu protiv korone "nedostaju komunikolog, psiholog, socilog".