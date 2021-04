DANAS KONAČNO SUNČANO VREME: Posle hladnog jutra, čeka nas PREOKRET!

Danas će u Srbiji jutro biti vrlo hladno uz slab mraz ponegde, a tokom dana toplije nego juče. U severnim i zapadnim predelima sunčano, a u južnim i jugoistočnim uz promenljivu oblačnost, ali uz postepeno razilaženje oblaka i sunčane periode.

Vetar slab jugozapadni i južni. Pritisak oko normale i u opadanju. Minimalna jutarnja temperatura od -3°C do 2°C, a maksimalna od 11°C u Dimitrovgradu do 17°C u Loznici.

BEOGRAD : Danas nakon vrlo hladnog jutra, u toku dana pretežno sunčano i toplije nego juče. Vetar slab južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 2°C u centru, na obodu grada oko -1°C, a maksimalna do 15°C.

Niš: U ponedeljak suvo uz postepeno razilaženje oblaka i sunčane intervale. Vetar slab, ujutru zapadni, a popodne južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna oko 14°C.

Užički region: Danas jutro vrlo hladno uz slab mraz. U toku dana pretežno sunčano i toplije nego u nedelju. Vetar slab jugozapadni i južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od -3°C do 0°C, a maksimalna od 14°C do 15°C, na Zlatiboru i Tari do 10°C.

VOJVODINA: U ponedeljak jutro vrlo hladno uz slab mraz. U toku dana pretežno sunčano i toplije u odnosu na nedelju. Vetar slab južni i jugozapadni. Pritisak oko normale i u opadanju. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 1°C, a maksimalna od 15°C do 16°C.

Novi Sad: Danas slab prizemni mraz u jutarnjim satima, a tokom dana sunčano i toplije nego u nedelju. Vetar slab južni i jugozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna oko 15°C.

Vreme narednih dana: U utorak novo naoblačenje sa kišom i zahlađenje zahvata severne predele i u toku dana se premešta ka zapadnoj i centralnoj Srbiji. Samo će na jugu biti suvo i toplije. Krajem dana je moguća pojava susnežice i u nižim predelima na severu iz zapadu Srbije. U sredu svugde hladnije sa kišom i susnežicom u južnom Srbiji, a u planinama sa snegom. Na severu se delimično razvedrava. U četvrtak hladno uz slab mraz ujutru i promenljivu oblačnost tokom dana. U petak i za vikend sunčano i znatno toplije uz povratak proleća.