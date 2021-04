U SRBIJU STIGLO POLA MILIONA SINOFARM VAKCINA! Premijerka Srbije: Hvala kineskim prijateljima na podršci (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen YouTube/Tanjug News Agency official, Tanjug AP/Christophe Ena | |

Novu isporuku najavila je juče premijerka Brnabić.

U Srbiju je stigao novi kontingent od 500.000 kineskih vakcina Sinofarm, a na aerodromu Nikola Tesla dočekala ih je predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić.

Premijerka je, nakon nove isporuke izjavila da su sve vakcine plaćene, uključujući i one iz Kovaksa, a da isporuke iz Kine mnogo govore o prijateljstvu dve zemlje.

- Kineski prijatelji su nam mnogo pomogli i samo od Sinoforma smo dobili dva i po miliona vakcina. Imamo oko 26 odsto vakcinisanih punoletnih i oko 20 odsto revakcinisanih. Cilj nam je da do kraja aprila imamo oko 40 odsto vakcinisanih punoletnih građana. Posebno me raduje to što je u populaciji od 65 i 74 godina vakcinisano preko 51 odsto stanoviništva - kaže premijerka.

Preko 75 godina vakcinisano je 42 odsto stanovništva. Ove dve starosne kategorije su, kaže, najvažnije, a zatim i hronični bolesnici.

Ona se zahvalila kineskim prijateljima na pomoći i podršci.

Oko 140 miliona doza je potrošeno u Kini, kaže ambasadorka, dodajući da je domaća potražnja za vakcinama ogromna.

- Sve zemlje na svetu pripadaju jednoj zajedinici sudbine, a Kina je spremna da obezbedi što više vakcina. Nadam se da će ovaj kontigent pomoći izgradnji imunog zida Srbije - kaže Čen Bo.