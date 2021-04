Pašalić o presudi Evropskog suda za ljudska prava: Očekuje nas ozbiljna polemika oko pitanja DA LI SE NEKO MOŽE OBAVEZATI NA VAKCINACIJU?!

Evropski sud za ljudska prava presudio je danas da je obavezna vakcinacija legalna i da će možda biti neophodna u demokratskim društvima.

Presuda Evropskog suda je usledila nakon zaključka žalbe koju su neke češke porodice podnele sudu zbog obavezne vakcinacije dece.

- Mere bi se mogle smatrati neophodnim u demokratskom društvu - naveo je sud.

Iako se presuda nije direktno bavila vakcinama protiv kovida-19, stručnjaci veruju da bi to moglo imati implikacije na kampanju vakcinacije protiv korona virusa, posebno među onima koji su do sada odbijali da prime vakcinu.

Zaštitnik građana Zoran Pašalić za TV Vesti podseća da Evropska konvencija o ljudskim pravima u Članu 14. kaže da je zabranjena diskriminacija po bilo kom osnovu, a da naš Zakon o zabrani diskriminacije u Članu 2. kaže da svako pravljenje razlike spada u diskriminaciju.

- Međutim, za sve ovo mi je najznačajnija Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini, koja se baš odnosi na ovu oblast zdravstva, a koja u Članu 5. kaže da se, pred svaki medicinski zahvat, mora prethodno pribaviti saglasnost lica uz obavezu da se ona prethodno informišu o tom zahvatu – kaže Pašalić.

Inače, presuda Evropskog suda za ljudska prava stvorila je presedan po kome obavezna vakcinacija ne sme biti u suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. To ne znači da će evropske zemlje primorati građane da se vakcinišu, ali bi, u slučaju da to učine, ta odluka u očima suda verovatno bila legalna.

- Sama reč “presedan” ostavila je prostor za polemiku koja će sigurno uslediti narednih dana, ne samo kod nas, već u mnogim evropskim zemljama koje se bave ovom problematikom. Postavlja se pitanje da li se neko može obavezati da se vakciniše. Nisam stručan za ovu oblast, ali ima ljudi koji prosto ne mogu da se vakcinišu – kaže Pašalić za TV Vesti.

Ističe da je on lično za vakcinaciju, da je primio dozu, i da smatra da je vakcina civilizacijsko dostignuće.

- Na jednoj strani imamo one koji dele moje mišljenje, a sa druge one koji smatraju da vakcinacija nije dobra, a kao najčešći razlog navode nedovoljnu ispitanost vakcina. Uvek sam u nekim neformalnim razgovorima postavljao pitanje: ako je nedovoljno ispitana i ako je to teza, kako neko može da smatra da je vakcina loša? Na svakome je da izabere slobodnom voljom. Sada nam kao podatak stiže to da Srbija prednjači kada je reč o vakcinaciji i sigurno je da će naše iskustvo poslužiti mnogima, pre svega zbog početka vakcinacije, brzine vakcinacije i broja vakcinisanih – kaže Pašalić.

